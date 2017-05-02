«Зенит» – второй, ЦСКА потратился на 9 хоккеистов, бойня «Питтсбурга» и «Вашингтона» и другие новости утра

1. «Зенит» вышел на второе место благодаря победе над «Томью» (2:0), а «Краснодар» забуксовал в игре с «Анжи» (0:0). Не обошлось без судейского шума: тренер «Томи» сказал, что все свистки были в сторону «Зенита», а «Оренбург» пожаловался на недопустимую «пенку» от Сергея Карасева.

2. Сумасшествие в КХЛ: ЦСКА за первый день переходов подписал 9 хоккеистов, затраты – в районе 2 миллиардов рублей (вместе с зарплатами). Самые яркие новички – главный молодой игрок России Кирилл Капризов (80 млн рублей «Салавату Юлаеву»), форвард «Авангарда» Бурдасов (в обмен на Кугрышева и Кошелева) и трио Шалунов-Шумаков-Окулов из «Сибири» (425 млн рублей).

3. «Вашингтон» в овертайме обыграл «Питтсбург» (3:2) и сократил счет в серии – 1:2. Это была бойня: Кросби получил травму после удара по голове, «Питтсбург» отыгрался с 0:2 всего за 48 секунд (Малкин выдал гол+пас, укрепив лидерство в гонке бомбардиров), но потом все равно забил «Вашингтон».

4. УЕФА теперь будет учитывать соблюдение прав человека при выборе страны-хозяйки Евро-2024. Кажется, Турция останется без Евро.

5. За шоппингом ЦСКА скрылись два отъезда в НХЛ: 22-летний защитник «Динамо» Миронов продолжит карьеру в «Колорадо», а 24-летний защитник Антипин разорвал контракт с «Магниткой» и перейдет в «Баффало».

6. Финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ» прокомментируют Александр Шмурнов и Сергей Кривохарченко. Финал Лиги Европы достался Нобелю Арустамяну.

7. Бобровский, Кросби и Макдэвид – претенденты на «Харт Трофи» (приз игроку, который внес наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате НХЛ). Приятная компания.

8. «Ливерпуль» благодаря космическому голу Эмре Джана обыграл «Уотфорд» (1:0) и продолжает битву за Лигу чемпионов.

9. 35 очков ЛеБрона Джеймса помогли «Кливленду» обыграть «Торонто» (116:105). Солидно.

10. Англичанин Марк Селби стал трехкратным чемпионом мира по снукеру. Для него это второй титул подряд.

Цитата дня. «Для меня немыслимо отдать свой голос на выборах президента за Ле Пен». Мартен Фуркад – о политике.