Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился мнением о поражении от (0:2).

– Второй матч подряд «Томь» показывает характер и неплохой футбол, но результат неудовлетворительный. Тем не менее, вы довольны игрой?

– В первом тайме недоволен. Пока не хватает силенок. Ребята молодые, нет нужных физических кондиций. Потеряли Пульича – у него проблемы с коленом. Пришлось опять перестраивать оборону, ребята играли не на своих местах. Мы пытались создать что-то интересное, но получалось не все.

– В Каспийске вы были недовольны судейством. Сегодня у вас тоже есть вопросы?

– О чем тут говорить. Я считаю – бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо – реакции никакой. Объясните мне – как? Идет борьба, наш игрок просто подтолкнул – судья дает карточку. Посмотрите, какие фолы – все свистит в одну сторону. Не знаю, такая тема, которую не хочется обсуждать.

– Как будете настраивать команду на «Спартак»?

– Буду так же настраивать. Сегодня был хороший урок. «Спартак» играет в похожей же манере. Надеюсь, что мы залечим мелкие травмы и выйдем в оптимальном составе, – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».