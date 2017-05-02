Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, форвард Сидни Кросби и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид номинированы на «Харт Трофи».

Приз вручается игроку, внесшему наибольший вклад в успешное выступление команды в регулярном чемпионате . Награда будет вручаться 21 июня в Лас-Вегасе.

Кросби в прошедшем сезоне стал лучшим снайпером лиги с 44 голами в 75 встречах, Макдэвид был лучшим бомбардиром – набрал в 82 матчах 100 (30+70) очков при показателе полезности «+27».

Бобровский в среднем за сезон пропускал 2,02 шайбы при 93,1% отраженных бросков и в 7 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Подробную статистику выступлений Кросби вы можете посмотреть здесь, Макдэвида – здесь, Бобровского – здесь.