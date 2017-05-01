Антипин расторг контракт с «Магниткой» и перейдет в «Баффало»

Защитник Виктор Антипин расторг контракт с магнитогорским «Металлургом», сообщает «Спорт-Экспресс».

Соглашение игрока действовало до 2018 года.

Сообщается, что ближайшее время 24-летний хоккеист подпишет контракт с «Баффало».

В прошедшем сезоне Антипин провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (6+18) очка. В плей-офф на его счету 11 (7+4) очков в 18 играх.

Подробную статистику Антипина можно посмотреть здесь.