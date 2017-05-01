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    Антипин расторг контракт с «Магниткой» и перейдет в «Баффало»

    Теги Металлург Мг возможные переходы Баффало НХЛ КХЛ Виктор Антипин

    Защитник Виктор Антипин расторг контракт с магнитогорским «Металлургом», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Соглашение игрока действовало до 2018 года.

    Сообщается, что ближайшее время 24-летний хоккеист подпишет контракт с «Баффало».

    В прошедшем сезоне Антипин провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (6+18) очка. В плей-офф на его счету 11 (7+4) очков в 18 играх.

    Подробную статистику Антипина можно посмотреть здесь.

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