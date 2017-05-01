Защитник «Динамо» Андрей Миронов продолжит карьеру в «Колорадо»
Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов продолжит карьеру в клубе НХЛ «Колорадо», сообщил гендиректор динамовцев Андрей Сафронов.
В 2015 году хоккеист был выбран «Эвеланш» в 4-м раунде драфта НХЛ под общим 101-м номером
«Мы долго с ним разговаривали. Динамовский воспитанник. Но в связи с тем, что «Колорадо» строит новую команду, его туда очень сильно зовут.
Он очень хочет попробовать свои силы в НХЛ. Права на игрока в КХЛ остаются у нас», – сказал Сафронов.
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