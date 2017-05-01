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    Защитник «Динамо» Андрей Миронов продолжит карьеру в «Колорадо»

    Теги Колорадо Андрей Сафронов НХЛ КХЛ Динамо Андрей Миронов

    Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов продолжит карьеру в клубе НХЛ «Колорадо», сообщил гендиректор динамовцев Андрей Сафронов.

    В 2015 году хоккеист был выбран «Эвеланш» в 4-м раунде драфта НХЛ под общим 101-м номером

    «Мы долго с ним разговаривали. Динамовский воспитанник. Но в связи с тем, что «Колорадо» строит новую команду, его туда очень сильно зовут.

    Он очень хочет попробовать свои силы в НХЛ. Права на игрока в КХЛ остаются у нас», – сказал Сафронов.

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