Защитник «Динамо» Андрей Миронов продолжит карьеру в «Колорадо»

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов продолжит карьеру в клубе НХЛ «Колорадо», сообщил гендиректор динамовцев Андрей Сафронов.

В 2015 году хоккеист был выбран «Эвеланш» в 4-м раунде драфта НХЛ под общим 101-м номером

«Мы долго с ним разговаривали. Динамовский воспитанник. Но в связи с тем, что «Колорадо» строит новую команду, его туда очень сильно зовут.

Он очень хочет попробовать свои силы в НХЛ. Права на игрока в КХЛ остаются у нас», – сказал Сафронов.