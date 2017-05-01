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    Шмурнов и Кривохарченко прокомментируют финал Лиги чемпионов

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    «Матч ТВ» назначил комментаторов на матчи полуфиналов и финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Первый полуфинал ЛЧ между «Реалом» и «Атлетико» прокомментируют Роман Гутцайт и Евгений Савин (в качестве эксперта), ответную игру – Константин Генич. На матчах «Ювентуса» и «Монако» в Монако будут работать Дмитрий Шнякин и Валерий Карпин (в качестве эксперта), на ответной игре – Георгий Черданцев.

    Финал Лиги чемпионов, который состоится в Кардиффе, прокомментируют Александр Шмурнов и Сергей Кривохарченко.

    Полуфинальные матчи Лиги Европы между «МЮ» и «Сельтой» будут комментировать: в Испании – Михаил Поленов, в Англии – Юрий Розанов. Что касается матчей «Аякса» и «Лиона», на первой игре отработает Роман Трушечкин, на ответной – Роман Нагучев. Финал Лиги Европы будет комментировать Нобель Арустамян

    На матчи назначены не все эксперты, список в дальнейшем будет уточнен.

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