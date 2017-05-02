НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Торонто», «Сан-Антонио» сыграет с «Хьюстоном»
Сегодня стартуют еще две серии второго раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» примет «Торонто», в техасском дерби «Сан-Антонио» дома сыграет с «Хьюстоном» Джеймса Хардена.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 2 мая, 02.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 2 мая, 04.30, «AT&T Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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