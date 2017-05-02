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    НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Торонто», «Сан-Антонио» сыграет с «Хьюстоном»

    Теги результаты Кливленд Хьюстон Сан-Антонио Торонто НБА НБА плей-офф

    Сегодня стартуют еще две серии второго раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» примет «Торонто», в техасском дерби «Сан-Антонио» дома сыграет с «Хьюстоном» Джеймса Хардена.

    НБА

    Плей-офф

    Второй раунд

    Первые матчи

    Кливленд – Торонто
    Дата проведения
    2 мая, 02.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Хьюстон
    Дата проведения
    2 мая, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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