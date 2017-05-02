Сегодня стартуют еще две серии второго раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» примет «Торонто», в техасском дерби «Сан-Антонио» дома сыграет с «Хьюстоном» Джеймса Хардена.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика НБА