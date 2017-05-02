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    НХЛ. Кросби получил травму после удара в голову в матче с «Вашингтоном»

    Теги травмы Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Сидни Кросби НХЛ Мэтт Нисканен

    Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби получил травму в начале третьего матча серии Кубка Стэнли против «Вашингтона».

    В первом периоде (05:24) канадец получил удар в голову от защитника «Вашингтона» Мэтта Нисканена. При падении Кросби мог повредить левую ногу.

    Кросби долго не мог встать со льда, но позже при помощи доктора команды отправился в раздевалку. На лед он уже не вернулся.

    Характер травмы остается неизвестным. 

    Нисканен за свое нарушение получил 5+10 минут штрафа.

    В текущем Кубке Стэнли на счету Кросби 10 (4+6) очков. Посмотреть полную статистику форварда можно здесь

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