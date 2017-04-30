Чемпионат Англии. «МЮ» – «Суонси», «Челси» в гостях у «Эвертона» и другие матчи
В 35-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Суонси», «Челси» встретится на выезде с «Эвертоном», «Манчестер Сити» – с «Мидлсбро», «Тоттенхэм» сразится с «Арсеналом», а «Ливерпуль» отправится в гости к «Уотфорду».
Чемпионат Англии
35-й тур
- Дата проведения
- 30 апреля, 14.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.05, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.05, «Риверсайд»
- Дата проведения
- 30 апреля, 18.30, «Уайт Харт Лейн»
- Дата проведения
- 1 мая, 22.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 29 апреля, 17.00, «Бет365 Стэдиум»
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Сток Сити –
Батленд, Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Муньеса, Кэмерон, Уэлан (Адам, 80), Шакири, Аллен (Крауч, 70), Арнаутович, Берахино.
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Вест Хэм –
Адриан, Фонте, Рид, Коллинз, Фернандеш, Куяте, Нордтвейт, Масуаку (Крессуэлл, 46), Лансини, Айю (Нобл, 69), Кальери (Снодграсс, 80).
- Предупреждение:
- Муньеса (17).
- Дата проведения
- 29 апреля, 17.00, «Стэдиум оф Лайт»
- Гол:
- 0:1 – 88 Кинг.
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Сандерленд –
Пикфорд, Лав, Коне, О′Ши, Манкильо, Ндонг, Борини, Пиенар (Ханимен, 55), Хазри, Аничебе, Дефо.
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Борнмут –
Боруц, Смит, Фрэнсис, Кук, Дэниэлс, Фрэйзер (Градель, 90), Артер, Кук, Пью (Муссе, 82), Кинг, Афобе (Станислас, 57).
- Дата проведения
- 29 апреля, 17.00, «Хоторнс»
- Гол:
- 0:1 – 43 Варди.
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Вест Бромвич –
Фостер, Доусон, Маколи, Эванс, Ньом (Макклейн, 60), Ливермор, Якоб (Флетчер, 69), Брант, Моррисон (Леко, 79), Шадли, Рондон.
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Лестер –
Шмейхель, Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс, Марез (Кинг, 81), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки (Ульоа, 67), Варди.
- Предупреждения:
- Дринкуотер (16), Якоб (22), Беналуан (52), Моррисон (66).
- Дата проведения
- 29 апреля, 17.00, «Сент-Мэрис»
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Саутгемптон –
Форстер, Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран, Дэвис, Ромеу, Буфаль (Симс, 58), Тадич, Редмонд (Родригес, 87), Габбьядини (Лонг, 59).
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Халл –
Якупович, Аль-Мухаммади, Раноккия, Магуайр, Робертсон, Ндиайе, Клукас, Маркович (Доусон, 90), Эвандро (Хенриксен, 72), Гросицки (Хаддлстоун, 83), Ньяссе.
- Дата проведения
- 29 апреля, 19.30, «Селхерст Парк»
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Кристал Пэлас –
Хеннесси, Уорд, Келли, Дилэйни, ван Анхолт, Макартур (Кэмпбелл, 71), Миливоевич, Панчон, Заа, Бентеке (Реми, 71), Таунсенд.
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Бернли –
Хитон, Лоутон, Кин, Тарковски, Уорд (Фланаган, 45), Бойд, Вествуд, Хендрик, Арфилд, Воукс, Барнс (Грэй, 79).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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