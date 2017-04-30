В 35-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Суонси», «Челси» встретится на выезде с «Эвертоном», «Манчестер Сити» – с «Мидлсбро», «Тоттенхэм» сразится с «Арсеналом», а «Ливерпуль» отправится в гости к «Уотфорду».

Чемпионат Англии

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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