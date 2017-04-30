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    Чемпионат Англии. «МЮ» – «Суонси», «Челси» в гостях у «Эвертона» и другие матчи

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    В 35-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Суонси», «Челси» встретится на выезде с «Эвертоном», «Манчестер Сити» – с «Мидлсбро», «Тоттенхэм» сразится с «Арсеналом», а «Ливерпуль» отправится в гости к «Уотфорду».

    Чемпионат Англии

    35-й тур

    Манчестер Юнайтед – Суонси
    Дата проведения
    30 апреля, 14.00, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика
    Эвертон – Челси
    Дата проведения
    30 апреля, 16.05, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Мидлсбро – Манчестер Сити
    Дата проведения
    30 апреля, 16.05, «Риверсайд»
    превью матча онлайн статистика
    Тоттенхэм – Арсенал
    Дата проведения
    30 апреля, 18.30, «Уайт Харт Лейн»
    превью матча онлайн статистика
    Уотфорд – Ливерпуль
    Дата проведения
    1 мая, 22.00, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Сток Сити – Вест Хэм 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    29 апреля, 17.00, «Бет365 Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Сток СитиБатленд, Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Муньеса, Кэмерон, Уэлан (Адам, 80), Шакири, Аллен (Крауч, 70), Арнаутович, Берахино.
    Вест ХэмАдриан, Фонте, Рид, Коллинз, Фернандеш, Куяте, Нордтвейт, Масуаку (Крессуэлл, 46), Лансини, Айю (Нобл, 69), Кальери (Снодграсс, 80).
    Предупреждение:
    Муньеса (17).
    Сандерленд – Борнмут 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    29 апреля, 17.00, «Стэдиум оф Лайт»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 88 Кинг.
    СандерлендПикфорд, Лав, Коне, О′Ши, Манкильо, Ндонг, Борини, Пиенар (Ханимен, 55), Хазри, Аничебе, Дефо.
    БорнмутБоруц, Смит, Фрэнсис, Кук, Дэниэлс, Фрэйзер (Градель, 90), Артер, Кук, Пью (Муссе, 82), Кинг, Афобе (Станислас, 57).
    Предупреждения:
    Кук (33), Пиенар (46), Борини (76), Артер (76), Хазри (78).
    Вест Бромвич – Лестер 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    29 апреля, 17.00, «Хоторнс»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 43 Варди.
    Вест БромвичФостер, Доусон, Маколи, Эванс, Ньом (Макклейн, 60), Ливермор, Якоб (Флетчер, 69), Брант, Моррисон (Леко, 79), Шадли, Рондон.
    ЛестерШмейхель, Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс, Марез (Кинг, 81), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки (Ульоа, 67), Варди.
    Предупреждения:
    Дринкуотер (16), Якоб (22), Беналуан (52), Моррисон (66).
    Саутгемптон – Халл 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    29 апреля, 17.00, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика
    СаутгемптонФорстер, Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран, Дэвис, Ромеу, Буфаль (Симс, 58), Тадич, Редмонд (Родригес, 87), Габбьядини (Лонг, 59).
    ХаллЯкупович, Аль-Мухаммади, Раноккия, Магуайр, Робертсон, Ндиайе, Клукас, Маркович (Доусон, 90), Эвандро (Хенриксен, 72), Гросицки (Хаддлстоун, 83), Ньяссе.
    Предупреждения:
    Магуайр (70), Ндиайе (90), Раноккия (90).
    Кристал Пэлас – Бернли 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    29 апреля, 19.30, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 7 Барнс, 0:2 – 85 Грэй.
    Кристал ПэласХеннесси, Уорд, Келли, Дилэйни, ван Анхолт, Макартур (Кэмпбелл, 71), Миливоевич, Панчон, Заа, Бентеке (Реми, 71), Таунсенд.
    БернлиХитон, Лоутон, Кин, Тарковски, Уорд (Фланаган, 45), Бойд, Вествуд, Хендрик, Арфилд, Воукс, Барнс (Грэй, 79).
    Предупреждения:
    Бентеке (43), Заа (50).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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