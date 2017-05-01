Президент «Оренбурга» Столыпин: «Вроде бы Карасев – судья высокого уровня, но допускает такие «пенки»
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин раскритиковал судейство в матче 26-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (1:1).
«Пока эмоции до конца не улеглись, ощущение двоякое. Играли неплохо, но результат не в нашу пользу. Вторую игру подряд нам не везет вот так. Сначала с «Зенитом», а теперь с «Крыльями».
Сегодня могли выиграть, но этот пенальти… Только что смотрел повтор, и к решению судьи большой вопрос. Это большое разочарование для нас. Пенальти надуманный, да еще и в таком матче – за шесть очков, как говорится.
Ну так же не судят. Вроде бы Карасев – судья высокого уровня, но при этом такие «пенки» допускает. Это недопустимо. Разочаровался в нем. Своему уровню надо соответствовать.
Звонят сейчас и говорят – надо протест подавать, но его же все равно не примут. Пенальти не отменят и очков не добавят. А ведь ребята выкладывались, старались», — сказал Столыпин.
Пенальти в ворота «Оренбурга» был назначен за фол полузащитника Андрея Малых на нападающем Сергее Корниленко. Защитник Дмитрий Ятченко реализовал пенальти, вратарь «Оренбурга» Александр Руденко не сумел отбить мяч.
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