Президент Василий Столыпин раскритиковал судейство в матче 26-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

«Пока эмоции до конца не улеглись, ощущение двоякое. Играли неплохо, но результат не в нашу пользу. Вторую игру подряд нам не везет вот так. Сначала с «Зенитом», а теперь с «Крыльями».

Сегодня могли выиграть, но этот пенальти… Только что смотрел повтор, и к решению судьи большой вопрос. Это большое разочарование для нас. Пенальти надуманный, да еще и в таком матче – за шесть очков, как говорится.

Ну так же не судят. Вроде бы Карасев – судья высокого уровня, но при этом такие «пенки» допускает. Это недопустимо. Разочаровался в нем. Своему уровню надо соответствовать.

Звонят сейчас и говорят – надо протест подавать, но его же все равно не примут. Пенальти не отменят и очков не добавят. А ведь ребята выкладывались, старались», — сказал Столыпин.

Пенальти в ворота «Оренбурга» был назначен за фол полузащитника Андрея Малых на нападающем Сергее Корниленко. Защитник Дмитрий Ятченко реализовал пенальти, вратарь «Оренбурга» Александр Руденко не сумел отбить мяч.