В первый день переходов ЦСКА подписал 6 игроков и потратил примерно 2 млрд рублей

Общие затраты ЦСКА на новичков в первый день трансферного окна составили чуть менее 2 млрд рублей.

ЦСКА заключил трехлетние контракты с нападающими Антоном Бурдасовым, Максимом Шалуновым, Сергеем Шумаковым и Константином Окуловым.

Бурдасов был обменян из «Авангарда» на форвардов Семена Кошелева и Дмитрия Кугрышева, остальные трое – на денежную компенсацию в размере 425 миллионов рублей.

По информации «Спорт-Экспресса», Бурдасов и Шалунов будут получать в московском клубе по 150 млн рублей за сезон, но у Шалунова предусмотрены дополнительные бонусы в размере 70 млн рублей.

Больше 100 млн рублей в год будет зарабатывать и Сергей Шумаков.

За первый сезон в ЦСКА Константин Окулов получит 50, за второй – 60, а за третий – 70 млн рублей в год.

При этом у 22-летнего игрока двустороннее соглашение, и в случае перевода в фарм-клуб (при условии, что он вообще не сыграет в КХЛ) его зарплата в первые два сезона понизится до 20 и 30 млн рублей соответственно.

Помимо этого, ЦСКА сегодня объявил о переходах защитника «Локомотива» Михаила Пашнина и нападающего «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова. Уфимский клуб взамен за 20-летнего форварда получил от армейцев 80 млн рублей.

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