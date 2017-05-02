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    УЕФА будет учитывать соблюдение прав человека при выборе страны-хозяйки Евро-2024

    Теги УЕФА Евро-2024 Александер Чеферин

    УЕФА объявил, что собирается учитывать соблюдение прав человека при выборе страны-хозяйки Евро-2024. Заявки на проведение турнира подали Германия и Турция.

    «Впервые в истории при рассмотрении заявок будут учитываться специфические критерии, касающиеся соблюдения прав человека страной-претендентом на проведение чемпионата Европы», – говорится в заявлении организации.

    «Защита прав людей и рабочих имеет первостепенное значение для УЕФА. С этого момента всем претендентам на проведение турниров или финалов турниров под эгидой организации необходимо придерживаться этих правил», – заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

    Ранее в Турции был проведен референдум об изменении конституции, на котором граждане страны поддержали решение о наделении президента большими правами. Турецкая оппозиция выступала с заявлениями, что это приведет к узурпации власти в одних руках. Действующее правительство считает, что изменения помогут укрепить стабильность в стране, которая пережила попытку государственного переворота.

    За 9 месяцев с июля 2016 года, когда была предпринята неудачная попытка свержения действующей власти, в Турции были арестованы более 47 тысяч человек.

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