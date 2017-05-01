Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мартен Фуркад: «Для меня немыслимо отдать свой голос на выборах президента за Ле Пен»

    Теги сборная Франции Мартен Фуркад политика

    Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что не поддерживает ценности, которые пропагандирует кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

    «Мы живем в демократическом обществе, каждый может голосовать за кого хочет. Лично я был воспитан далеко от тех ценностей, что несет Ле Пен. Толерантность, уважение к другим, равенство между людьми для меня гораздо важнее, чем все остальное.

    Для меня немыслимо голосовать за Ле Пен», – сказал Фуркад в эфире CNews.

    Двукратный олимпийский чемпион ранее признался, что участвовал в акциях протеста в 2002 году, когда отец нынешнего кандидата Жан-Мари Ле Пен прошел во второй тур борьбы за место президента против Жака Ширака.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться