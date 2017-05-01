Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что не поддерживает ценности, которые пропагандирует кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

«Мы живем в демократическом обществе, каждый может голосовать за кого хочет. Лично я был воспитан далеко от тех ценностей, что несет Ле Пен. Толерантность, уважение к другим, равенство между людьми для меня гораздо важнее, чем все остальное.

Для меня немыслимо голосовать за Ле Пен», – сказал Фуркад в эфире CNews.

Двукратный олимпийский чемпион ранее признался, что участвовал в акциях протеста в 2002 году, когда отец нынешнего кандидата Жан-Мари Ле Пен прошел во второй тур борьбы за место президента против Жака Ширака.