«Зенит» обыграл «Томь» и сократил отставание от «Спартака»
В 26-м туре РФПЛ на стадионе «Труд» в Томске «Зенит» на выезде справился с «Томью» (2:0).
Петербургский клуб благодаря этой победе вышел на чистое второе место, обойдя ЦСКА, и сократил отставание от «Спартака» до 8 очков. Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 1 мая, 13.00, «Стадион Труд»
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Томь –
Мелихов, Карымов, Митерев, Пульич (Букачев, 46), Чуперка, Гвинейский (Большунов, 64), Попов, Голышев, Пугин, Соболев (Салахутдинов, 88), Сасин.
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Зенит –
Лунев, Кришито, Иванович, Смольников, Жирков, Шатов (Кержаков, 87), Эрнани (Цаллагов, 62), Жулиано (Мак, 77), Гарсия, Данни, Дзюба.
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