«Зенит» обыграл «Томь» и сократил отставание от «Спартака»

В 26-м туре РФПЛ на стадионе «Труд» в Томске на выезде справился с «Томью» (2:0).

Петербургский клуб благодаря этой победе вышел на чистое второе место, обойдя ЦСКА, и сократил отставание от «Спартака» до 8 очков. Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ