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    «Зенит» обыграл «Томь» и сократил отставание от «Спартака»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Томь

    В 26-м туре РФПЛ на стадионе «Труд» в Томске «Зенит» на выезде справился с «Томью» (2:0).

    Петербургский клуб благодаря этой победе вышел на чистое второе место, обойдя ЦСКА, и сократил отставание от «Спартака» до 8 очков. Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    Томь – Зенит 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    1 мая, 13.00, «Стадион Труд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 35 Шатов, 0:2 – 83 Данни.
    ТомьМелихов, Карымов, Митерев, Пульич (Букачев, 46), Чуперка, Гвинейский (Большунов, 64), Попов, Голышев, Пугин, Соболев (Салахутдинов, 88), Сасин.
    ЗенитЛунев, Кришито, Иванович, Смольников, Жирков, Шатов (Кержаков, 87), Эрнани (Цаллагов, 62), Жулиано (Мак, 77), Гарсия, Данни, Дзюба.
    Предупреждения:
    Соболев (31), Кришито (31), Данни (84).

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