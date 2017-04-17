«Спартак» почти чемпион после победы над «Зенитом», СКА уже чемпион и другие новости утра

1. «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) – вполне возможно, что это главная победа сезона. За 7 туров до конца отрыв красно-белых от ЦСКА увеличился до 10 очков, от «Зенита» – до 11. Остальные результаты дня – тут.

2. СКА взял Кубок Гагарина, отыгравшись в пятом матче серии с «Магниткой» с 0:2 (в итоге 5:3, счет в серии – 4:1). СКА уже думает, как выиграть в следующем году, и ведет переговоры с российскими игроками из НХЛ.

3. Мирча Луческу сказал, что «Спартак» заслуженно станет чемпионом – «Зениту» теперь надо бороться только за Лигу чемпионов. Артем Дзюба с ним согласен, а Массимо Каррера – нет, говорит, что думает об игре с «Ростовом».

4. Обсуждение судейства в КХЛ вышло на новый уровень. Геннадий Тимченко сказал, что «в КХЛ нет коррумпированного судейства, как когда-то было в российском хоккее», а вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что СКА справился бы и без помощи судей.

5. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:0) – при этом лидер АПЛ впервые за 10 лет не нанес ни одного удара в створ, а отрыв от «Тоттенхэма» сократился до 4 очков. Остальные результаты дня – тут.

6. Малкин забил 50-й гол в Кубке Стэнли, Радулов забросил шайбу одной рукой, Бобровский проиграл 7-й матч подряд. Все результаты дня – здесь.

7. Феттель выиграл Гран-при Бахрейна, Хэмилтон – второй, Квят – 12-й. Теперь в личном зачете между Феттелем и Хэмилтоном 7 очков (68-61).

8. В плей-офф НБА «Хьюстон» победил «Оклахому», «Бостон» уступил «Чикаго». Другие результаты – здесь.

9. Страшное признание игрока «Атлетико» Сауля Ньигеса: он два сезона играл с катетером и после каждого матча или тренировки «мочился кровью». Все из-за травмы.

10. Дичь во Франции: матч «Бастия» – «Лион» сорван из-за того, что фанаты и стюард атаковали игроков «Лиона».

Цитата дня. «Наконец-то мы заткнем всем рты!». Егор Титов – о возможном чемпионстве «Спартака».