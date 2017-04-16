Роман Ротенберг: «СКА ведет переговоры с игроками из НХЛ»
Вице-президент СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, что клуб ведет переговоры с игроками из НХЛ.
«Уже ведутся такие переговоры с некоторыми игроками, у которых заканчиваются контракты. Есть шанс, что оттуда (из НХЛ) вернутся еще ребята.
Фамилий пока не могу назвать, но работа такая ведется», – сказал Роман Ротенберг.
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