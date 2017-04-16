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    «Челси» уступил «Манчестер Юнайтед», отрыв от «Тоттенхэма» сократился до 4 очков

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия

    В матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» обыграл «Челси» (2:0).

    Теперь отрыв «Челси» от идущего на втором месте в АПЛ «Тоттенхэма» сократился до 4 очков (75 против 71). 

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Манчестер Юнайтед – Челси 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    16 апреля, 18.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 7 Рэшфорд, 2:0 – 49 Эррера.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Рохо, Байи, Дармиан, Валенсия, Погба, Эррера, Лингард (Кэррик, 60), Феллайни, Янг (Фосу-Менса, 90), Рэшфорд (Ибрагимович, 83).
    ЧелсиБегович, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Зума (Лофтус-Чик, 83), Матич (Виллиан, 66), Мозес (Фабрегас, 54), Педро, Канте, Азар, Диего Коста.
    Предупреждения:
    Диего Коста (33), Кэйхилл (48), Эррера (73), Рохо (75), Фабрегас (90), Ибрагимович (90).

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