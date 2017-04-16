«Челси» уступил «Манчестер Юнайтед», отрыв от «Тоттенхэма» сократился до 4 очков

В матче 33-го тура чемпионата Англии на стадионе «Олд Траффорд» обыграл «Челси» (2:0).

Теперь отрыв «Челси» от идущего на втором месте в АПЛ «Тоттенхэма» сократился до 4 очков (75 против 71).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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Статистика АПЛ