«Челси» уступил «Манчестер Юнайтед», отрыв от «Тоттенхэма» сократился до 4 очков
В матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» обыграл «Челси» (2:0).
Теперь отрыв «Челси» от идущего на втором месте в АПЛ «Тоттенхэма» сократился до 4 очков (75 против 71).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 16 апреля, 18.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Рохо, Байи, Дармиан, Валенсия, Погба, Эррера, Лингард (Кэррик, 60), Феллайни, Янг (Фосу-Менса, 90), Рэшфорд (Ибрагимович, 83).
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Челси –
Бегович, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Зума (Лофтус-Чик, 83), Матич (Виллиан, 66), Мозес (Фабрегас, 54), Педро, Канте, Азар, Диего Коста.
- Предупреждения:
- Диего Коста (33), Кэйхилл (48), Эррера (73), Рохо (75), Фабрегас (90), Ибрагимович (90).
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