Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хавбек «Атлетико» Сауль: «Я два сезона играл с катетером и мочился кровью»

    Теги Атлетико примера Испания Лига чемпионов травмы Сауль Ньигес

    Хавбек «Атлетико» Сауль Ньигес рассказал о проблемах со здоровьем, которые мешали ему играть.

    В феврале 2015 года полузащитник получил повреждение почки в матче с «Байером» (0:1).

    «В предыдущие два сезона я использовал катетер и после каждого матча или тренировки мочился кровью. Это, конечно, было нелегкое время. Я играл со своим здоровьем. Меня вело желание выступать за основную команду «Атлетико».

    Сейчас мы подходим к каждому еврокубковому матчу с дополнительным настроем. Очень сильно хотим завоевать титул победителей Лиги чемпионов», – описал ситуацию футболист.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться