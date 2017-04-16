Хавбек Сауль Ньигес рассказал о проблемах со здоровьем, которые мешали ему играть.

В феврале 2015 года полузащитник получил повреждение почки в матче с «Байером» (0:1).

«В предыдущие два сезона я использовал катетер и после каждого матча или тренировки мочился кровью. Это, конечно, было нелегкое время. Я играл со своим здоровьем. Меня вело желание выступать за основную команду «Атлетико».

Сейчас мы подходим к каждому еврокубковому матчу с дополнительным настроем. Очень сильно хотим завоевать титул победителей Лиги чемпионов», – описал ситуацию футболист.