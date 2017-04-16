Президент СКА и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко после победы в Кубке Гагарина прокомментировал желание клуба сохранить лидеров и выразил позицию по судейству.

«Сделаем все, чтобы , Шипачев и Дадонов остались в СКА и сыграли на Олимпиаде.

В КХЛ нет коррумпированного судейства, как это было когда-то в прошлом в российском хоккее. Могу точно это сказать», – сказал Тимченко.