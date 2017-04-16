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    Геннадий Тимченко: «В КХЛ нет коррумпированного судейства, как когда-то было в российском хоккее»

    Теги СКА судьи Евгений Дадонов Илья Ковальчук КХЛ Вадим Шипачев Геннадий Тимченко

    Президент СКА и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко после победы в Кубке Гагарина прокомментировал желание клуба сохранить лидеров и выразил позицию по судейству.

    «Сделаем все, чтобы Ковальчук, Шипачев и Дадонов остались в СКА и сыграли на Олимпиаде.

    В КХЛ нет коррумпированного судейства, как это было когда-то в прошлом в российском хоккее. Могу точно это сказать», – сказал Тимченко.

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