Геннадий Тимченко: «В КХЛ нет коррумпированного судейства, как когда-то было в российском хоккее»
Президент СКА и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко после победы в Кубке Гагарина прокомментировал желание клуба сохранить лидеров и выразил позицию по судейству.
«Сделаем все, чтобы Ковальчук, Шипачев и Дадонов остались в СКА и сыграли на Олимпиаде.
В КХЛ нет коррумпированного судейства, как это было когда-то в прошлом в российском хоккее. Могу точно это сказать», – сказал Тимченко.
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