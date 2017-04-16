Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча против «Спартака» (1:2).

«Сегодня было большое давление, важная игра, многое решалось, поэтому я не знаю, как такие техничные футболисты могли так невынужденно ошибаться.

В какой-то мере нам приходилось позиционными атаками вскрывать оборону соперника. Сделать это было непросто, мы отпускали соперника в очень опасные контратаки во втором тайме.

Мы пропустили гол, нужно было что-то делать. Мы рисковали в какой-то мере, нужно было вводить нового нападающего, чтобы он действовал рядом с Дзюбой, поэтому вышел Джорджевич.

Очень жаль. После нашего гола мы перехватили инициативу, доминировали, но невынужденная ошибка в центре поля привела к тому, что соперник забил второй гол.

Думаю, о борьбе за чемпионство речь уже не идет, однозначно, заслужил за счет игр, проведенных на протяжении сезона.

Но мы не можем оставлять без Лиги чемпионов, остается биться до последнего тура и постараться выиграть лигочемпионское место», – сказал Луческу в эфире телеканала .

Сейчас «Зенит» идет на третьем месте в премьер-лиге, отставая от «Спартака» на 11 очков, от идущего вторым ЦСКА – на 1 очко.

Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?

Он сделал «Спартак» чемпионом