Мирча Луческу: «Спартак» однозначно заслужил чемпионство, «Зенит» будет бороться за Лигу чемпионов
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча против «Спартака» (1:2).
«Сегодня было большое давление, важная игра, многое решалось, поэтому я не знаю, как такие техничные футболисты могли так невынужденно ошибаться.
В какой-то мере нам приходилось позиционными атаками вскрывать оборону соперника. Сделать это было непросто, мы отпускали соперника в очень опасные контратаки во втором тайме.
Мы пропустили гол, нужно было что-то делать. Мы рисковали в какой-то мере, нужно было вводить нового нападающего, чтобы он действовал рядом с Дзюбой, поэтому вышел Джорджевич.
Очень жаль. После нашего гола мы перехватили инициативу, доминировали, но невынужденная ошибка в центре поля привела к тому, что соперник забил второй гол.
Думаю, о борьбе за чемпионство речь уже не идет, однозначно, «Спартак» заслужил за счет игр, проведенных на протяжении сезона.
Но мы не можем оставлять «Зенит» без Лиги чемпионов, остается биться до последнего тура и постараться выиграть лигочемпионское место», – сказал Луческу в эфире телеканала «Матч ТВ».
Сейчас «Зенит» идет на третьем месте в премьер-лиге, отставая от «Спартака» на 11 очков, от идущего вторым ЦСКА – на 1 очко.
Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?
Опрос
Вы хотите, чтобы «Спартак» стал чемпионом?
- Да81%
- Нет19%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.