В 33-м туре английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет с «Борнмутом», «Манчестер Сити» – с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» отправится в гости к «Вест Бромвичу», «Манчестер Юнайтед» примет «Челси», а «Арсенал» встретится на выезде с «Мидлсбро».

Чемпионат Англии

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ