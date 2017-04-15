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    Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Борнмут», «Манчестер Сити» в гостях у «Саутгемптона» и другие матчи

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    В 33-м туре английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет с «Борнмутом», «Манчестер Сити» – с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» отправится в гости к «Вест Бромвичу», «Манчестер Юнайтед» примет «Челси», а «Арсенал» встретится на выезде с «Мидлсбро».

    Чемпионат Англии

    33-й тур

    Тоттенхэм – Борнмут
    Дата проведения
    15 апреля, 14.30, «Уайт Харт Лейн»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сандерленд – Вест Хэм
    Дата проведения
    15 апреля, 17.00, «Стэдиум оф Лайт»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сток Сити – Халл
    Дата проведения
    15 апреля, 17.00, «Бет365 Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кристал Пэлас – Лестер
    Дата проведения
    15 апреля, 17.00, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эвертон – Бернли
    Дата проведения
    15 апреля, 17.00, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уотфорд – Суонси
    Дата проведения
    15 апреля, 17.00, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Саутгемптон – Манчестер Сити
    Дата проведения
    15 апреля, 19.30, «Сент-Мэрис»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Вест Бромвич – Ливерпуль
    Дата проведения
    16 апреля, 15.30, «Хоторнс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Юнайтед – Челси
    Дата проведения
    16 апреля, 18.00, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Мидлсбро – Арсенал
    Дата проведения
    17 апреля, 22.00, «Риверсайд»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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