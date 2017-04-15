Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Борнмут», «Манчестер Сити» в гостях у «Саутгемптона» и другие матчи
В 33-м туре английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет с «Борнмутом», «Манчестер Сити» – с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» отправится в гости к «Вест Бромвичу», «Манчестер Юнайтед» примет «Челси», а «Арсенал» встретится на выезде с «Мидлсбро».
Чемпионат Англии
33-й тур
- Дата проведения
- 15 апреля, 14.30, «Уайт Харт Лейн»
- Дата проведения
- 15 апреля, 17.00, «Стэдиум оф Лайт»
- Дата проведения
- 15 апреля, 17.00, «Бет365 Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 апреля, 17.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 15 апреля, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 15 апреля, 17.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.30, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 16 апреля, 15.30, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 16 апреля, 18.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 17 апреля, 22.00, «Риверсайд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.