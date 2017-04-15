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    Чемпионат России. ЦСКА примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Рубина» и другие матчи

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия результаты Терек Урал Анжи Томь Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа

    В 23-м туре РФПЛ ЦСКА сыграет с «Ростовом», «Краснодар» встретится с «Рубином», «Локомотив» – с тульским «Арсеналом», а «Спартак» сразится с «Зенитом».

    Чемпионат России

    23-й тур

    Амкар – Уфа
    Дата проведения
    15 апреля, 12.00, «стадион Звезда»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    ЦСКА – Ростов
    Дата проведения
    15 апреля, 14.30, «ЦСКА»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Анжи – Крылья Советов
    Дата проведения
    15 апреля, 17.00, «Анжи-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Рубин – Краснодар
    Дата проведения
    15 апреля, 19.30, «Казань-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Оренбург – Терек
    Дата проведения
    16 апреля, 12.30, «Газовик»
    превью матча онлайн статистика

     

    Урал – Томь
    Дата проведения
    16 апреля, 15.00, «СКБ-Банк Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Арсенал Тула – Локомотив
    Дата проведения
    16 апреля, 17.30, «Арсенал»
    превью матча онлайн статистика

     

    Спартак – Зенит
    Дата проведения
    16 апреля, 20.00, «Открытие Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

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