В 23-м туре РФПЛ ЦСКА сыграет с «Ростовом», «Краснодар» встретится с «Рубином», «Локомотив» – с тульским «Арсеналом», а «Спартак» сразится с «Зенитом».

Чемпионат России

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РФПЛ

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