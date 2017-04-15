Чемпионат России. ЦСКА примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Рубина» и другие матчи
В 23-м туре РФПЛ ЦСКА сыграет с «Ростовом», «Краснодар» встретится с «Рубином», «Локомотив» – с тульским «Арсеналом», а «Спартак» сразится с «Зенитом».
Чемпионат России
23-й тур
- Дата проведения
- 15 апреля, 12.00, «стадион Звезда»
- Дата проведения
- 15 апреля, 14.30, «ЦСКА»
- Дата проведения
- 15 апреля, 17.00, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.30, «Казань-Арена»
- Дата проведения
- 16 апреля, 12.30, «Газовик»
- Дата проведения
- 16 апреля, 15.00, «СКБ-Банк Арена»
- Дата проведения
- 16 апреля, 17.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 16 апреля, 20.00, «Открытие Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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