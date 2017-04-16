«Спартак» оторвался от ЦСКА на 10 очков, от «Зенита» – на 11

«Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

За 7 туров до конца чемпионата красно-белые уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ЦСКА на 10 очков и «Зенит» – на 11.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ