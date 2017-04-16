«Спартак» оторвался от ЦСКА на 10 очков, от «Зенита» – на 11
«Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.
За 7 туров до конца чемпионата красно-белые уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ЦСКА на 10 очков и «Зенит» – на 11.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 16 апреля, 20.00, «Открытие Арена»
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Спартак –
Ребров, Ещенко, Ташчи, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Ананидзе (Самедов, 61).
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Зенит –
Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Эрнани (Шатов, 46), Юсупов (Маурисио, 79), Кокорин, Жулиано (Джорджевич, 89), Данни, Дзюба.
- Предупреждение:
- Промес (85).
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