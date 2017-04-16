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    «Спартак» оторвался от ЦСКА на 10 очков, от «Зенита» – на 11

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия

    «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

    За 7 туров до конца чемпионата красно-белые уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ЦСКА на 10 очков и «Зенит» – на 11.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Спартак – Зенит 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    16 апреля, 20.00, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 21 Промес, 1:1 – 66 Дзюба, 2:1 – 80 Самедов.
    СпартакРебров, Ещенко, Ташчи, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Ананидзе (Самедов, 61).
    ЗенитЛунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Эрнани (Шатов, 46), Юсупов (Маурисио, 79), Кокорин, Жулиано (Джорджевич, 89), Данни, Дзюба.
    Предупреждение:
    Промес (85).

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