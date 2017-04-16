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    Вице-премьер Аркадий Дворкович: «Победа СКА заслуженная, но могли бы справиться и без помощи судейства»

    Теги Металлург Мг СКА судьи КХЛ Кубок Гагарина Аркадий Дворкович

    Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал победу СКА в Кубке Гагарина.

    «Победа СКА заслуженная, но могли бы справиться и без (помощи) судейства.

    Сезон в целом хороший, достаточно конкурентный, хотя победа СКА предсказывалась с самого начала.

    Они забрали игроков из разных клубов, плюс в концовке судьи им благоволили», – сказал Дворкович.

    Вице-премьер Аркадий Дворкович: «Стыдно! С таким судейством в КХЛ мы никогда не обыграем канадцев»

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