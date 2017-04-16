Вице-премьер Аркадий Дворкович: «Победа СКА заслуженная, но могли бы справиться и без помощи судейства»
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал победу СКА в Кубке Гагарина.
«Победа СКА заслуженная, но могли бы справиться и без (помощи) судейства.
Сезон в целом хороший, достаточно конкурентный, хотя победа СКА предсказывалась с самого начала.
Они забрали игроков из разных клубов, плюс в концовке судьи им благоволили», – сказал Дворкович.
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