Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал победу СКА в Кубке Гагарина.

«Победа СКА заслуженная, но могли бы справиться и без (помощи) судейства.

Сезон в целом хороший, достаточно конкурентный, хотя победа СКА предсказывалась с самого начала.

Они забрали игроков из разных клубов, плюс в концовке судьи им благоволили», – сказал Дворкович.

Вице-премьер Аркадий Дворкович: «Стыдно! С таким судейством в КХЛ мы никогда не обыграем канадцев»