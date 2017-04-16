Фанаты «Бастии» атаковали игроков «Лиона» во время предматчевой разминки

Матч чемпионата Франции «Бастия» – «Лион» начался почти на час позже запланированного из-за поведения фанатов.

Когда гости проводили предматчевую разминку, на поле «Стад Арман Сезари» выбежала группа фанатов корсиканской команды. Болельщики атаковали футболистов «Лиона».

После нападения гости отказались играть, однако французская лига решила, что матч должен состояться. В итоге «Лион» все-таки согласился играть.

Ответственность за нападение лежит на группировке Bastia 1905. Большинство болельщиков корсиканской команды осудило действие фанатов. Местные зрители стали аплодировать футболистам «Лиона», когда те вновь вышли на разминку.

На этой неделе «Лион» уже попадал в неприятную ситуацию с фанатами. Игра Лиги Европы против «Бешикташа» началась на час позже, потому что турецкие болельщики устроили беспорядки.

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