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    Массимо Каррера: «Чемпионат мы еще не выиграли. В субботу нас ждет «Ростов»

    Теги Спартак Зенит Ростов Премьер-лига Россия Куинси Промес Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после победы над «Зенитом» в матче 23-го тура чемпионата России.

    «Сегодня было много эмоций, потому что ребята провели отличную игру против хорошей команды. У нас внутри было что-то большее, чтобы выиграть.

    Мы сыграли так, как готовились. Во втором тайме было немного сложно, потому что мы сели в оборону. Так как у «Зенита» есть отличные игроки, они немного затруднили нам жизнь, но мы справились.

    Промес провел отличный матч, но я всегда люблю говорить о команде. Потому что без команды Промес один не сможет ничего сделать.

    Мы сейчас радуемся победе, но в субботу нас ждет «Ростов», и мы уже думаем об этом.

    Мы должны продолжать играть каждый матч, не думая, что мы уже победили, потому что чемпионат мы еще не выиграли», – сказал Каррера в эфире канала «Матч ТВ».

    Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?

    Он сделал «Спартак» чемпионом 

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