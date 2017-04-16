Главный тренер Массимо Каррера поделился впечатлениями после победы над «Зенитом» в матче 23-го тура чемпионата России.

«Сегодня было много эмоций, потому что ребята провели отличную игру против хорошей команды. У нас внутри было что-то большее, чтобы выиграть.

Мы сыграли так, как готовились. Во втором тайме было немного сложно, потому что мы сели в оборону. Так как у есть отличные игроки, они немного затруднили нам жизнь, но мы справились.

провел отличный матч, но я всегда люблю говорить о команде. Потому что без команды Промес один не сможет ничего сделать.

Мы сейчас радуемся победе, но в субботу нас ждет , и мы уже думаем об этом.

Мы должны продолжать играть каждый матч, не думая, что мы уже победили, потому что чемпионат мы еще не выиграли», – сказал Каррера в эфире канала .

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