Бывший полузащитник Егор Титов после победы над «Зенитом» (2:1) выразил уверенность в турнирном успехе команды.

«Спартак» заслужил победу. Сегодняшний уступает «Спартаку».

До чемпионства осталось немного. Достаточно в матчах с «Ростовом» и ЦСКА не проиграть. Нынешние соперники в чемпионате позволяют команде Массимо Карреры стать чемпионом.

«Спартак» сильнее всех. Наконец-то мы заткнем всем рты!» — сказал Титов.

Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?