Егор Титов: «Наконец-то мы заткнем всем рты!»
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов после победы над «Зенитом» (2:1) выразил уверенность в турнирном успехе команды.
«Спартак» заслужил победу. Сегодняшний «Зенит» уступает «Спартаку».
До чемпионства осталось немного. Достаточно в матчах с «Ростовом» и ЦСКА не проиграть. Нынешние соперники в чемпионате позволяют команде Массимо Карреры стать чемпионом.
«Спартак» сильнее всех. Наконец-то мы заткнем всем рты!» — сказал Титов.
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