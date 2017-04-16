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    Егор Титов: «Наконец-то мы заткнем всем рты!»

    Теги Спартак Зенит Егор Титов Премьер-лига Россия

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов после победы над «Зенитом» (2:1) выразил уверенность в турнирном успехе команды. 

    «Спартак» заслужил победу. Сегодняшний «Зенит» уступает «Спартаку».

    До чемпионства осталось немного. Достаточно в матчах с «Ростовом» и ЦСКА не проиграть. Нынешние соперники в чемпионате позволяют команде Массимо Карреры стать чемпионом.

    «Спартак» сильнее всех. Наконец-то мы заткнем всем рты!» — сказал Титов. 

    Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?

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