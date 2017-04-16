Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Сент-Луис» против «Миннесоты», «Коламбус» играет с «Питтсбургом»
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
- Дата проведения
- 16 апреля, 22.00, «Scottrade Center»
Счет в серии: 2-0
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- Дата проведения
- 17 апреля, 01.00, «Nationwide Arena»
Счет в серии: 0-2
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- Дата проведения
- 17 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии: 1-1
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- Дата проведения
- 17 апреля, 05.00, «SAP Center at San Jose»
Счет в серии: 1-1
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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