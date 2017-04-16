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    Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Сент-Луис» против «Миннесоты», «Коламбус» играет с «Питтсбургом»

    Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Монреаль Кубок Стэнли Сент-Луис Коламбус Миннесота Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ

    НХЛ

    Кубок Стэнли

    Первый раунд

    Сент-Луис – Миннесота
    Дата проведения
    16 апреля, 22.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 2-0

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Коламбус – Питтсбург
    Дата проведения
    17 апреля, 01.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 0-2

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Рейнджерс – Монреаль
    Дата проведения
    17 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 1-1

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Сан-Хосе – Эдмонтон
    Дата проведения
    17 апреля, 05.00, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 1-1

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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