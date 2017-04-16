НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» играет с «Портлендом», «Бостон» – с «Чикаго»
В воскресенье, 16 апреля, стартуют еще четыре серии первого раунда плей-офф НБА-2017. Лучшая команда лиги по итогам регулярного чемпионата «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Портленд». «Вашингтон» встретится дома с «Атлантой», «Бостон» – с «Чикаго», «Хьюстон» – с «Оклахома-Сити».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 16 апреля, 20.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Уолл (32 + 14 передач), Бил (22), М-ф Моррис (21 + 7 подборов + 4 блок-шота), Гортат (14 + 10 подборов), Портер (10 + 9 подборов) – старт; Убре (11), Богданович (4), Дженнингс (0), Саторански (0), Смит (0).
Счет в серии – 0-0
- Дата проведения
- 16 апреля, 22.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
- Дюрэнт (32 + 10 подборов), Карри (29 + 5 потерь), Грин (19 + 12 подборов + 9 передач + 5 блок-шотов), Томпсон (15), Пачулия (4).
Счет в серии – 0-0
- Дата проведения
- 17 апреля, 01.30, «TD Garden»
Счет в серии – 0-0
- Дата проведения
- 17 апреля, 04.00, «Toyota Center»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.