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    НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» играет с «Портлендом», «Бостон» – с «Чикаго»

    Теги результаты Бостон Атланта Чикаго Голден Стэйт Хьюстон Портленд НБА Вашингтон Оклахома-Сити НБА плей-офф

    В воскресенье, 16 апреля, стартуют еще четыре серии первого раунда плей-офф НБА-2017. Лучшая команда лиги по итогам регулярного чемпионата «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Портленд». «Вашингтон» встретится дома с «Атлантой», «Бостон» – с «Чикаго», «Хьюстон» – с «Оклахома-Сити».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Первые матчи

    Вашингтон – Атланта 114:107 (25:29, 20:19, 38:28, 31:31)
    Дата проведения
    16 апреля, 20.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча
    Вашингтон
    Уолл (32 + 14 передач), Бил (22), М-ф Моррис (21 + 7 подборов + 4 блок-шота), Гортат (14 + 10 подборов), Портер (10 + 9 подборов) – старт; Убре (11), Богданович (4), Дженнингс (0), Саторански (0), Смит (0).
    Атланта
    Шредер (25 + 9 передач), Миллсэп (19), Принс (14), Хардуэй (7 + 7 подборов), Ховард (7 + 14 подборов) – старт; Бэйзмор (12), Ильясова (9 + 9 подборов), Мускала (8), Данливи (4), Кальдерон (2).

    Счет в серии – 0-0

    Голден Стэйт – Портленд 121:109 (31:27, 25:29, 32:32, 33:21)
    Дата проведения
    16 апреля, 22.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча
    Голден Стэйт
    Дюрэнт (32 + 10 подборов), Карри (29 + 5 потерь), Грин (19 + 12 подборов + 9 передач + 5 блок-шотов), Томпсон (15), Пачулия (4).
    Портленд
    Макколлум (41 + 8 подборов), Лиллард (34), Тернер (12 + 9 подборов), Харклесс (11), Вонле (2).

    Счет в серии – 0-0

    Бостон – Чикаго
    Дата проведения
    17 апреля, 01.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 0-0

    Хьюстон – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    17 апреля, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 0-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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