В воскресенье, 16 апреля, стартуют еще четыре серии первого раунда плей-офф НБА-2017. Лучшая команда лиги по итогам регулярного чемпионата «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Портленд». «Вашингтон» встретится дома с «Атлантой», «Бостон» – с «Чикаго», «Хьюстон» – с «Оклахома-Сити».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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