40 секунд потребовалось арбитру матча Франция – Испания, чтобы пообщаться с видеоассистентом и засчитать гол Деулофеу

Телеканал ITV подсчитал, сколько времени потребовалось главному арбитру товарищеского матча между сборными Франции и Испании Феликсу Цвайеру, чтобы пообщаться с видеоассистентом и принять решение засчитать гол Жерара Деулофеу во втором тайме.

На 77-й минуте хавбек отправил второй мяч в ворота французской команды, однако лайнсмен зафиксировал положение вне игры.

Цвайер обратился к видеоассистенту, который верно подсказал ему, что офсайда не было – гол был засчитан.

Разговор главного рефери и его видеоассистента продолжался 40 секунд.