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    40 секунд потребовалось арбитру матча Франция – Испания, чтобы пообщаться с видеоассистентом и засчитать гол Деулофеу

    Теги сборная Франции сборная Испании судьи видео Феликс Цвайер товарищеские матчи (сборные) Жерар Деулофеу

    Телеканал ITV подсчитал, сколько времени потребовалось главному арбитру товарищеского матча между сборными Франции и Испании Феликсу Цвайеру, чтобы пообщаться с видеоассистентом и принять решение засчитать гол Жерара Деулофеу во втором тайме.

    На 77-й минуте хавбек «Милана» отправил второй мяч в ворота французской команды, однако лайнсмен зафиксировал положение вне игры.

    Цвайер обратился к видеоассистенту, который верно подсказал ему, что офсайда не было – гол был засчитан.

    Разговор главного рефери и его видеоассистента продолжался 40 секунд.

     

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