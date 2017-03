40 секунд потребовалось арбитру матча Франция – Испания, чтобы пообщаться с видеоассистентом и засчитать гол Деулофеу

Телеканал ITV подсчитал, сколько времени потребовалось главному арбитру товарищеского матча между сборными Франции и Испании Феликсу Цвайеру, чтобы пообщаться с видеоассистентом и принять решение засчитать гол Жерара Деулофеу во втором тайме.

На 77-й минуте хавбек отправил второй мяч в ворота французской команды, однако лайнсмен зафиксировал положение вне игры.

Цвайер обратился к видеоассистенту, который верно подсказал ему, что офсайда не было – гол был засчитан.

Разговор главного рефери и его видеоассистента продолжался 40 секунд.

Ok, here we go, this is the amount of time it took the video assistant referee to overrule the offside decision and allow Deulofeu’s goal pic.twitter.com/kTLn8LgQdD