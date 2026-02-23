Месси не заходил в судейскую после после 0:3 от «Лос-Анджелеса», сообщили в МЛС. Лига не нашла нарушений со стороны форварда «Интер Майами»
Месси не заходил в судейскую после матча с «Лос-Анджелесом».
В МЛС отреагировали на инцидент с Лионелем Месси после матча с «Лос-Анджелесом» (0:3).
Ранее появились кадры, на которых как форвард «Интер Майами» якобы пытается войти в раздевалку судей после игры. Аргентинец был недоволен решениями арбитра на протяжении всего матча.
«Зона, в которую вошел Месси, не была закрытой или ограниченной – в таком случае она была бы обозначена соответствующими знаками. Это не была раздевалка судей.
Лига рассмотрела эпизод и не обнаружила нарушений со стороны Месси или других лиц», – заявил представитель МЛС.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
Если бы это было с Роном, дети бы щас визжали, что под него лига прогнулась ))
МЛС: не зашёл
По сути только подтвердили, но наказать испугались )
Вообще хороший тест на уровень интеллекта, подобные сообщения и для тех, кто их плюсует.
Дно.
Не мог человек , который на ЧМ в Катаре едва не вырвал кадык дедушке Луи ван Галу , так поступить !
Он всегда вежлив и уравновешен