  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси не заходил в судейскую после после 0:3 от «Лос-Анджелеса», сообщили в МЛС. Лига не нашла нарушений со стороны форварда «Интер Майами»
64

Месси не заходил в судейскую после после 0:3 от «Лос-Анджелеса», сообщили в МЛС. Лига не нашла нарушений со стороны форварда «Интер Майами»

Месси не заходил в судейскую после матча с «Лос-Анджелесом».

В МЛС отреагировали на инцидент с Лионелем Месси после матча с «Лос-Анджелесом» (0:3). 

Ранее появились кадры, на которых как форвард «Интер Майами» якобы пытается войти в раздевалку судей после игры. Аргентинец был недоволен решениями арбитра на протяжении всего матча.

«Зона, в которую вошел Месси, не была закрытой или ограниченной – в таком случае она была бы обозначена соответствующими знаками. Это не была раздевалка судей.

Лига рассмотрела эпизод и не обнаружила нарушений со стороны Месси или других лиц», – заявил представитель МЛС. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17033 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
logoсудьи
logoИнтер Майами
logoЛионель Месси
logoМЛС
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лол
Если бы это было с Роном, дети бы щас визжали, что под него лига прогнулась ))
Ответ Экочёрт 4000
Лол Если бы это было с Роном, дети бы щас визжали, что под него лига прогнулась ))
под прошлой новостью, мне утверждали, что только типа из пустыни нагло оправдывают
Ответ Экочёрт 4000
Лол Если бы это было с Роном, дети бы щас визжали, что под него лига прогнулась ))
Комментарий скрыт
Предыдущая новость: пытался зайти
МЛС: не зашёл

По сути только подтвердили, но наказать испугались )
Ответ Pelerin
Предыдущая новость: пытался зайти МЛС: не зашёл По сути только подтвердили, но наказать испугались )
Комментарий скрыт
Ответ eugenetelichko
Комментарий скрыт
В предыдущей новости есть видео. Хоть бы посмотреть новость потрудились
Месси не виноват, это судьи пытались зайти в раздевалку Месси)))
Ответ erema.k_1991@mail.ru
Месси не виноват, это судьи пытались зайти в раздевалку Месси)))
Умышленно расположили раздевалку на пути Месси
Ответ erema.k_1991@mail.ru
Месси не виноват, это судьи пытались зайти в раздевалку Месси)))
Это что-то на катаро-арабском)
Месси не смог дойти до судейской комнаты. МЛС подтвердила, что Месси тихоход
Ответ Andy Tucker
Месси не смог дойти до судейской комнаты. МЛС подтвердила, что Месси тихоход
Ножки короткие, не добежал. Скоро ждём видео в тиктоке, как Суарес его за шкирку держит, а он ногами в воздухе дёргает, типа идёт
Ответ Buzya
Ножки короткие, не добежал. Скоро ждём видео в тиктоке, как Суарес его за шкирку держит, а он ногами в воздухе дёргает, типа идёт
Ты же вот это все придумал, написал, думая, что это смешно, верно?
Вообще хороший тест на уровень интеллекта, подобные сообщения и для тех, кто их плюсует.
Дно.
Фанаты месси: «это другое»
Ответ Гильяно
Фанаты месси: «это другое»
Комментарий скрыт
Ответ Гильяно
Фанаты месси: «это другое»
А я не верю !
Не мог человек , который на ЧМ в Катаре едва не вырвал кадык дедушке Луи ван Галу , так поступить !
Он всегда вежлив и уравновешен
А кого на видео Суарес останавливал?) Очередная новость в попытке обелить Лёньку.
Ответ Роман
А кого на видео Суарес останавливал?) Очередная новость в попытке обелить Лёньку.
А кто писал : Чемпионы мира всегда остаются чемпионами мира...?.. Забыл?.. Не.. Всё помнят, как тебя риго выставил посмешищем.. Отошёл уже?.. Скоро добавим. Тебе не отмыться.. 👉 🚽.. 🤭
Ответ Потолковый Лампонюх
месси подлый тип.
Теперь я точно знаю кто больше всех проливает слезы после Чм 22☝️😃
пытался зайти пока Суарес его за шкирку не вытащил, есть уже видео как Месси не зашел в судейскую, Имоции, накал, но ладно пендаль или удаление спорное, но тут 0-3 горят, чего доказывать
ну вот что за странный народ эти юные персофаны? Где в посте хотя бы намёк на упоминание КриРо? Так какого хрена надо его приплетать то?
Ответ zenitni barsuck
ну вот что за странный народ эти юные персофаны? Где в посте хотя бы намёк на упоминание КриРо? Так какого хрена надо его приплетать то?
Берём пример с криштика.. Кажется он при каждом случае пытается упомянуть Месси и всё, что с ним связано.. Всегда и везде. А как ты хотел?.. Реакция будет и про него, и про его защитничков.. Только так. И никак иначе.. ☝️
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
3 минуты назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
14 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
27 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
9 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
9 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
24 минуты назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
37 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
52 минуты назад
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
58 минут назад
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем