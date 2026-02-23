Фонсека после 1:3 от «Страсбура»: «Не хочу переходить на личности. Поговорю с Эндриком о том, что ему нужно улучшить»
Фонсека об 1:3 от «Страсбура»: поговорю с Эндриком о том, что ему надо улучшить.
Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Страсбура» (1:3) в 23-м туре Лиги 1, отметив, что поговорит с Эндриком о его действиях на поле.
«Я не хочу переходить на личности. В целом вся команда провела не лучший матч. Я поговорю с Эндриком о том, что ему нужно улучшить и какие решения находить в подобных ситуациях. Но я делаю это после каждой игры.
Сегодня все футболисты сыграли на одном уровне – уровне, отличном от того, который мы демонстрировали до этого момента», – сказал Фонсека.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
