Агент Барбоза: «В России есть футболисты с потенциалом для перехода в Европу. И речь не только про Кисляка и Батракова»
Агент Барбоза: в России есть игроки с потенциалом для топ-лиг Европы.
Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что в Мир РПЛ есть российские футболисты с потенциалом для перехода в европейские топ-лиги.
«Я считаю, что в России есть интересные футболисты с потенциалом для перехода в Европу. И сейчас речь не только про Матвея Кисляка из ЦСКА и Алексея Батракова из «Локомотива».
По моему мнению, пока очень рано говорить о том, кто из них может перейти в европейскую лигу во время летнего трансферного окна, так как много зависит от двух крайне важных моментов.
Первый – как эти игроки проявят себя во второй части сезона в РПЛ. Второй – будут ли заинтересованы в их трансферах российские клубы, учитывая то, что они еще слишком молоды», – сказал Барбоза.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
24 комментария
Не уж то все таки Заболотный!?😄
Назвал бы хотя бы 2-3 имени, в ком он видит потенциал. По факту даже Кисляк и Батраков скорее всего будут очень сырыми для топ-чемпионата, а в худшем случае повторят за Захаряном
И что всем сидет вариться в своем котле????
Так назови тех, кто может заиграть. Лично я не представляю этого. В условный Алавес они не поедут, а выше никто не потянет
Да не смогут они заиграть в Европе. Вон Захарян или Чалов пример. Туда должны ехать такие как Черников или Баринов
Где бы играли Кисляк и Батраков если Влашич играет в Торино а они врятли его лучше,
Влашич играет в топ-лиге. Барбоза же не говорит про топ-клубы, а только про лиги. В середняках или аутсайдерах топ-5 лиг вполне могут заиграть не только Кисляк или Батраков. Продадут их туда или нет, и пойдут ли они сами - отдельный вопрос.
С предстоящим лимитом, никого за дешево не продадут. Деньги которые заплатил Спартак за Сауся или Зенит за Соболева, никогда не дадут. Слишком завышен ценник и раздуты аппетиты. Рад буду ошибаться, если кто-то уедет, но в данное время это нереально кажется 😐
Ради интереса поискал, что за известный агент Барбоза, кого он ведёт, как игрока, ничего интересного не нашел, очередной болабол для местной публики.
