68

Трансфер Кейна в «Барсу» нереалистичен. Форвард открыт к продлению контракта с «Баварией» (Флориан Плеттенберг)

Трансфер Кейна из «Баварии» в «Барселону» невозможен.

Журналист Флориан Плеттенберг отреагировал на сообщения об интересе «Барселоны» к форварду «Баварии» Харри Кейну. 

«Новые слухи, связывающие Харри Кейна с «Барселоной», не соответствуют действительности. Независимо от того, кто станет президентом, переход в «Барсу» этим летом на данный момент не планируется, это нереально.

«Бавария» по-прежнему заинтересована в продлении его контракта до 2028 или 2029 года. Первоначальные переговоры уже начались, и сам Кейн открыт к подписанию нового соглашения», – написал Плеттенберг. 

Кейн об интересе «Барсы»: «Воспринимаю как комплимент, но я ничего не слышал. Я счастлив в «Баварии»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
барсе надо осимхена. кейн из баварии не уйдет.
Ответ zidane467554
барсе надо осимхена. кейн из баварии не уйдет.
Странно что молчат про него. Дерзкий парень Витек, было б весело с ним
Ответ TIMUROVICH
Странно что молчат про него. Дерзкий парень Витек, было б весело с ним
Просто турки не любят продавать за меньшую сумму чем заплатили) А барсе это ой как не на руку
Харри нравится Бавария, нравится Мюнхен, нравится вообще все, включая продление контракта, значит он нужен. Его семье очень комфортно жить в Мюнхене, это очень важно, Харри семьянин. Я даже теоретически не могу себе представить, чтобы он вдруг решил уйти. Тем более его дела ведет семья, а не мутный Захави, как в ситуации с Левой
Ответ Михо
Харри нравится Бавария, нравится Мюнхен, нравится вообще все, включая продление контракта, значит он нужен. Его семье очень комфортно жить в Мюнхене, это очень важно, Харри семьянин. Я даже теоретически не могу себе представить, чтобы он вдруг решил уйти. Тем более его дела ведет семья, а не мутный Захави, как в ситуации с Левой
Кейн может уйти только если захочет вернуться в АПЛ, а там вариантов в целом не так уж и много.

Остаться в Баварии будет правильным решением в данный момент.
Ответ Михо
Харри нравится Бавария, нравится Мюнхен, нравится вообще все, включая продление контракта, значит он нужен. Его семье очень комфортно жить в Мюнхене, это очень важно, Харри семьянин. Я даже теоретически не могу себе представить, чтобы он вдруг решил уйти. Тем более его дела ведет семья, а не мутный Захави, как в ситуации с Левой
по менталитету далёк от Испании в целом. да и шансов на ЛЧ больше в Баварии.
Барсе нужен с опытом форвард,но в тоже время не ветеран-Альварес,Лаутаро,Тюрам и т.д.
Ответ Xavi6Iniesta8
Барсе нужен с опытом форвард,но в тоже время не ветеран-Альварес,Лаутаро,Тюрам и т.д.
Альварес с Лаутаро было бы идеально для Барсы, в идеале обоих!
Ответ Alex.K71
Альварес с Лаутаро было бы идеально для Барсы, в идеале обоих!
Вам мало своих полу-нападающих?
Кейн не из тех, кто будет скакать по клубам. Ближайшие пару лет он в Мюнхене, потом вернется в Тоттенхэм. Никакой Барселоны не будет
Футболистам барсы пришлось бы ради этого играть в 2ую смену где нибудь в медиалиге Пике чтобы позволить трансфер, закрыть Барселону Б, продать все нечетным места на стадионе Китайцам + еще вывести половину футболистов из заявки для того чтобы смог позволить зарплатный фонд. Так сказать придется поиграться с рычагами.
Не будет его в Барсе. Он доволен Баварией. Единственный вариант, который я вижу для Харри, если он будет менять команду позже - это возвращение в Тоттенхэм, но даже это маловероятно. Он сам говорил про такую возможность.
А так, если домой не хочет, то пусть играет в Мюнхене, команда ему отлично подошла, претендует на ЗМ, на все титулы, стата летит в космос, что еще надо. Идти отсюда в токсичную Каталонию, снова менять страну всей семьей, двигаясь на понижение в карьерной лестнице. Ну такое себе.
Ответ arspurs9
Не будет его в Барсе. Он доволен Баварией. Единственный вариант, который я вижу для Харри, если он будет менять команду позже - это возвращение в Тоттенхэм, но даже это маловероятно. Он сам говорил про такую возможность. А так, если домой не хочет, то пусть играет в Мюнхене, команда ему отлично подошла, претендует на ЗМ, на все титулы, стата летит в космос, что еще надо. Идти отсюда в токсичную Каталонию, снова менять страну всей семьей, двигаясь на понижение в карьерной лестнице. Ну такое себе.
Логично сказано.
При всем уважении к Кейну, но я не думаю, что это в принципе, даже если трансфер был бы возможен, лучший кандидат для «Барсы». Ему летом уже 33 года, да, он вполне сможет пойти по стопам Левандовского и провести еще 3-4 топовых сезона.
«Барсе» нужен форвард с уже понятным потенциалом, но еще не достигнувший своего потолка. При этом кандидатура Альвареса, как по мне, тоже не является идеальной. Он хорош в системе с двумя форвардами, но не как наконечник. Идеальный форвард для «Барсы» - это Холланд, но понимая нереалистичность в нынешних условиях данного трансфера, присмотрелся бы к Тюраму.
Ответ Simbad
При всем уважении к Кейну, но я не думаю, что это в принципе, даже если трансфер был бы возможен, лучший кандидат для «Барсы». Ему летом уже 33 года, да, он вполне сможет пойти по стопам Левандовского и провести еще 3-4 топовых сезона. «Барсе» нужен форвард с уже понятным потенциалом, но еще не достигнувший своего потолка. При этом кандидатура Альвареса, как по мне, тоже не является идеальной. Он хорош в системе с двумя форвардами, но не как наконечник. Идеальный форвард для «Барсы» - это Холланд, но понимая нереалистичность в нынешних условиях данного трансфера, присмотрелся бы к Тюраму.
на данный момент для Барселона,я думаю самый подходящий нап.это Мартинес с интера.его манёвра игры чем-то напоминает Луиса Суареза.да я думаю любой более менее нормальный нап.на этой Барселоне должен класть 25-30 голов.смотря сколько Барселона создаёт момент,только это не касается Торреса.
Ответ Simbad
При всем уважении к Кейну, но я не думаю, что это в принципе, даже если трансфер был бы возможен, лучший кандидат для «Барсы». Ему летом уже 33 года, да, он вполне сможет пойти по стопам Левандовского и провести еще 3-4 топовых сезона. «Барсе» нужен форвард с уже понятным потенциалом, но еще не достигнувший своего потолка. При этом кандидатура Альвареса, как по мне, тоже не является идеальной. Он хорош в системе с двумя форвардами, но не как наконечник. Идеальный форвард для «Барсы» - это Холланд, но понимая нереалистичность в нынешних условиях данного трансфера, присмотрелся бы к Тюраму.
Несмотря на то, что Кейн топчик, непонятно в какой форме он будет через пару лет.
Если образцовый атлет Левандовский в этом сезоне уже не совсем в форме.
из баварии переходить смысла конечно нет, равно как из псж или сити, а вот из галатасарай в барселоны очень даже имеет смысл, из атлетико тоже но запредельно дорого
Думаю Кейн не уйдет из Баварии еще долго. Тут он получил титулы наконец-то, его уважают. Будет стараться с Баварией выиграть ЛЧ. В Барсу на 1-2 года переходить нет смысла.
Было бы неплохо сделать обмен с Сити на Холланда. Кейн вернется в АПЛ, будет иметь шансы на установление нового рекорда для бомбардиров лиги, Сити получит системного игрока с опытом.
Бавария же получит молодого форварда экстра-класса с опытом в Бундеслиге.
Ответ Sir Henry Morgan
Было бы неплохо сделать обмен с Сити на Холланда. Кейн вернется в АПЛ, будет иметь шансы на установление нового рекорда для бомбардиров лиги, Сити получит системного игрока с опытом. Бавария же получит молодого форварда экстра-класса с опытом в Бундеслиге.
Холланд в "Баварии" это будет прикольно. Прямо как Левандовски - норг же тоже дортмундец.
