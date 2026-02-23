Трансфер Кейна в «Барсу» нереалистичен. Форвард открыт к продлению контракта с «Баварией» (Флориан Плеттенберг)

Трансфер Кейна из «Баварии» в «Барселону» невозможен.

Журналист Флориан Плеттенберг отреагировал на сообщения об интересе «Барселоны» к форварду «Баварии» Харри Кейну.

«Новые слухи, связывающие Харри Кейна с «Барселоной», не соответствуют действительности. Независимо от того, кто станет президентом, переход в «Барсу» этим летом на данный момент не планируется, это нереально.

«Бавария » по-прежнему заинтересована в продлении его контракта до 2028 или 2029 года. Первоначальные переговоры уже начались, и сам Кейн открыт к подписанию нового соглашения», – написал Плеттенберг.

Кейн об интересе «Барсы»: «Воспринимаю как комплимент, но я ничего не слышал. Я счастлив в «Баварии»