Трансфер Кейна в «Барсу» нереалистичен. Форвард открыт к продлению контракта с «Баварией» (Флориан Плеттенберг)
Трансфер Кейна из «Баварии» в «Барселону» невозможен.
Журналист Флориан Плеттенберг отреагировал на сообщения об интересе «Барселоны» к форварду «Баварии» Харри Кейну.
«Новые слухи, связывающие Харри Кейна с «Барселоной», не соответствуют действительности. Независимо от того, кто станет президентом, переход в «Барсу» этим летом на данный момент не планируется, это нереально.
«Бавария» по-прежнему заинтересована в продлении его контракта до 2028 или 2029 года. Первоначальные переговоры уже начались, и сам Кейн открыт к подписанию нового соглашения», – написал Плеттенберг.
Кейн об интересе «Барсы»: «Воспринимаю как комплимент, но я ничего не слышал. Я счастлив в «Баварии»
Остаться в Баварии будет правильным решением в данный момент.
А так, если домой не хочет, то пусть играет в Мюнхене, команда ему отлично подошла, претендует на ЗМ, на все титулы, стата летит в космос, что еще надо. Идти отсюда в токсичную Каталонию, снова менять страну всей семьей, двигаясь на понижение в карьерной лестнице. Ну такое себе.
«Барсе» нужен форвард с уже понятным потенциалом, но еще не достигнувший своего потолка. При этом кандидатура Альвареса, как по мне, тоже не является идеальной. Он хорош в системе с двумя форвардами, но не как наконечник. Идеальный форвард для «Барсы» - это Холланд, но понимая нереалистичность в нынешних условиях данного трансфера, присмотрелся бы к Тюраму.
Если образцовый атлет Левандовский в этом сезоне уже не совсем в форме.
Бавария же получит молодого форварда экстра-класса с опытом в Бундеслиге.