Сперцян о болезни Галицкого: «Его долго не было на базе, в один момент нам сказали. Был шок, с ребятами обсуждали, молились – для нас он отец, у него все должно быть хорошо»

Сперцян о болезни Галицкого: молились, чтобы у него все было хорошо.

Капитан «Краснодара » Эдуард Сперцян рассказал, как в команде восприняли новость о болезни владельца клуба Сергея Галицкого.

«Его долгое время не было здесь, на базе. Конечно, мы начали задавать вопросы, спрашивать, что случилось. В один момент нам сказали.

Был шок. Внутри, с ребятами, мы, конечно, обсуждали и молились. Дай бог, чтобы… У этого человека все должно быть хорошо. То, что он для нас сделал… Я бы сказал, это отец для нас», – сказал Сперцян в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».

Сергей Галицкий: «Мое здоровье не в лучшем состоянии. «Краснодар» уже не зависит от одного человека. Болельщики могут быть спокойны – клуб будет существовать