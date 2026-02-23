  • Спортс
  Сперцян о болезни Галицкого: «Его долго не было на базе, в один момент нам сказали. Был шок, с ребятами обсуждали, молились – для нас он отец, у него все должно быть хорошо»
Сперцян о болезни Галицкого: «Его долго не было на базе, в один момент нам сказали. Был шок, с ребятами обсуждали, молились – для нас он отец, у него все должно быть хорошо»

Сперцян о болезни Галицкого: молились, чтобы у него все было хорошо.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как в команде восприняли новость о болезни владельца клуба Сергея Галицкого.

«Его долгое время не было здесь, на базе. Конечно, мы начали задавать вопросы, спрашивать, что случилось. В один момент нам сказали.

Был шок. Внутри, с ребятами, мы, конечно, обсуждали и молились. Дай бог, чтобы… У этого человека все должно быть хорошо. То, что он для нас сделал… Я бы сказал, это отец для нас», – сказал Сперцян в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».

Сергей Галицкий: «Мое здоровье не в лучшем состоянии. «Краснодар» уже не зависит от одного человека. Болельщики могут быть спокойны – клуб будет существовать

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Okko
Не хотелось бы его терять
Здоровья Сергею Николаевичу!
Татьяна! Вытащите палец с клавиатуры....
Ответ key80
Татьяна! Вытащите палец с клавиатуры....
У меня система второй одинаковый комент не пропускает обычно, а у неё три прошло, наверное, по-человечески среагировала машина.
Ответ zanuda59
У меня система второй одинаковый комент не пропускает обычно, а у неё три прошло, наверное, по-человечески среагировала машина.
Это распространенная проблема в приложении спортса на айфонах. За раз может и 5, и 7 комментариев отправится.
К сожалению шайтан запретил программистам спортса выпускать обновления и исправлять ошибки, поэтому они просто пихают на сайт в 3 раза больше рекламы и интеграций букмекеров, увы.
Не хотелось бы его терять
Не хотелось бы его терять
Что говорит Татьяна Павленко?
Ответ Kaiju_22
Что говорит Татьяна Павленко?
то что она бот )))
Ответ Kaiju_22
Что говорит Татьяна Павленко?
Она. Никогда. Не устанет повторять!
