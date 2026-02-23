«Рома» разгромила «Кремонезе» – 3:0. У Кристанте гол и ассист на Ндика, Пизилли забил

«Рома» победила «Кремонезе».

«Рома » крупно обыграла «Кремонезе » (3:0) в 26-м туре Серии А.

Матч проходил на Олимпийском стадионе в Риме.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Брайан Кристанте открыл счет на 59-й минуте, а на 77-й ассистировал Эвану Ндика. Никколо Пизилли забил на 86-й.

