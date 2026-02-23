  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Рома» разгромила «Кремонезе» – 3:0. У Кристанте гол и ассист на Ндика, Пизилли забил
1

«Рома» разгромила «Кремонезе» – 3:0. У Кристанте гол и ассист на Ндика, Пизилли забил

«Рома» победила «Кремонезе».

«Рома» крупно обыграла «Кремонезе» (3:0) в 26-м туре Серии А.

Матч проходил на Олимпийском стадионе в Риме.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Брайан Кристанте открыл счет на 59-й минуте, а на 77-й ассистировал Эвану Ндика. Никколо Пизилли забил на 86-й.

Серия А Италия. 26 тур
22 февраля 19:45, Олимпийский стадион
Логотип домашней команды
Рома
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Кремонезе
Матч окончен
  Пизилли
86’
Челик   Зелковски
85’
  Ндика
77’
74’
Дзербин   Файе
74’
Пеццелла   Джурич
Пеллегрини   Пизилли
72’
Эль-Энауи
66’
63’
Санабрия   Варди
  Кристанте
59’
Сарагоса   Вентурино
56’
49’
Пайеро   Бондо
Гиларди   Эль-Энауи
46’
2тайм
Перерыв
24’
Торсбю
Рома
Свилар, Гиларди, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Сарагоса, Франса, Челик, Кристанте, Коне, Мален
Запасные: Эль-Энауи, Арена, Зелковски, Голлини, Ренсх, Пизилли, Вас, Де Марци, Цимикас, Вентурино, Анхелиньо
1тайм
Кремонезе:
Аудеро, Луперто, Фолино, Терраччано, Пеццелла, Пайеро, Мале, Торсбю, Дзербин, Санабрия, Бонаццоли
Запасные: Барбьери, Варди, Джурич, Чеккерини, Бондо, Бьянкетти, Нава, Сильвестри, Файе, Павези, Грасси, Вандепютте
На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17030 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Рома радует! Отличная игра! Уходим в отрыв за место в ЛЧ! Всех болельщиков Ромы с 23 февраля! 🥳
