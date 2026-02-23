Матч окончен
«Рома» разгромила «Кремонезе» – 3:0. У Кристанте гол и ассист на Ндика, Пизилли забил
«Рома» победила «Кремонезе».
«Рома» крупно обыграла «Кремонезе» (3:0) в 26-м туре Серии А.
Матч проходил на Олимпийском стадионе в Риме.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Брайан Кристанте открыл счет на 59-й минуте, а на 77-й ассистировал Эвану Ндика. Никколо Пизилли забил на 86-й.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
Рома радует! Отличная игра! Уходим в отрыв за место в ЛЧ! Всех болельщиков Ромы с 23 февраля! 🥳
