У «Лиона» прервалась серия из 13 побед подряд, сегодня – 1:3 от «Страсбура»
У «Лиона» прервалась 13-матчевая победная серия во всех турнирах.
«Лион» проиграл «Страсбуру» (1:3) в гостевом матче 23-го тура Лиги 1.
Таким образом, команда под руководством Паулу Фонсеки проиграла впервые за 14 матчей во всех турнирах.
С 45 очками «Лион» занимает третье место в турнирной таблице французского первенства. Отставание от от «Ланса» составляет 7 баллов, от лидирующего «ПСЖ» – 9.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
