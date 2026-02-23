«Торино» не продлит контракт с Сазоновым, защитник покинет клуб летом. Саба не играл за клуб в этом сезоне (Metaratings)
«Торино» не продлит контракт с Сабой Сазоновым.
«Торино» намерен расстаться с грузинским защитником Сабой Сазоновым.
По информации Metaratings, туринский клуб уже сообщил футболисту, что его контракт, истекающий в конце сезона, не будет продлен. Бывший защитник «Динамо» покинет «Торино» в летнее трансферное окно.
Сазонов перешел в «Торино» в августе 2023 года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник не провел за клуб ни одного матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Наверняка успех Хвичи тоже роль сыграл.
Но в Торино его замучили травмы. Он из лазарета не вылезал. Последнюю травму получил опять-таки играя за сборную против Франции.
Так что не продлевают с ним контракт сугубо по показаниям здоровья (скорее - его отсутствия), а не по игровым причинам.