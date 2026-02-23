«Торино» не продлит контракт с Сазоновым, защитник покинет клуб летом. Саба не играл за клуб в этом сезоне (Metaratings)

«Торино» не продлит контракт с Сабой Сазоновым.

«Торино » намерен расстаться с грузинским защитником Сабой Сазоновым .

По информации Metaratings, туринский клуб уже сообщил футболисту, что его контракт, истекающий в конце сезона, не будет продлен. Бывший защитник «Динамо » покинет «Торино» в летнее трансферное окно.

Сазонов перешел в «Торино» в августе 2023 года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник не провел за клуб ни одного матча.