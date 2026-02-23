  • Спортс
  • «Торино» не продлит контракт с Сазоновым, защитник покинет клуб летом. Саба не играл за клуб в этом сезоне (Metaratings)
«Торино» не продлит контракт с Сазоновым, защитник покинет клуб летом. Саба не играл за клуб в этом сезоне (Metaratings)

«Торино» не продлит контракт с Сабой Сазоновым.

«Торино» намерен расстаться с грузинским защитником Сабой Сазоновым.

По информации Metaratings, туринский клуб уже сообщил футболисту, что его контракт, истекающий в конце сезона, не будет продлен. Бывший защитник «Динамо» покинет «Торино» в летнее трансферное окно.

Сазонов перешел в «Торино» в августе 2023 года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник не провел за клуб ни одного матча.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Могу только поапплодировать Динамо, что своевременно игрока продали.
Ответ Dmitry Orlov
Могу только поапплодировать Динамо, что своевременно игрока продали.
Молодые игроки из Динамо перешли в топ чемпионаты и не вылазят из лазаретов. Один в Италии, другой в Испании. Совпадение? Не думаю...
Ответ Dmitry Orlov
Могу только поапплодировать Динамо, что своевременно игрока продали.
Ну да, не всё же нам неликвид впаривать.
Он и в Динамо был слепой.. Куда как и за какие заслуги мог попасть и в торино ума не приложу.
Ответ Александр Гуреу
Он и в Динамо был слепой.. Куда как и за какие заслуги мог попасть и в торино ума не приложу.
Вроде как на молодёжном чемпионате себя проявил, вот интерес и возник.
Наверняка успех Хвичи тоже роль сыграл.
Ответ Dmitry Orlov
Вроде как на молодёжном чемпионате себя проявил, вот интерес и возник. Наверняка успех Хвичи тоже роль сыграл.
На молодёжном чемпионате он был лучшим в сборной Грузии.
Но в Торино его замучили травмы. Он из лазарета не вылезал. Последнюю травму получил опять-таки играя за сборную против Франции.
Так что не продлевают с ним контракт сугубо по показаниям здоровья (скорее - его отсутствия), а не по игровым причинам.
Ну не удивлен ,слабый игрок для серии А
Еще одна супер удачная сделка для ДИНАМО после Захаряна!
Я уже даже и забыл, что он еще играет где-то
И зачем нам знать злоключения этого грузина?
Мне он всегда как-то нравился в Динамо, было видно, что еще неуклюжий по молодости, тяжеловатый, но с перспективами, жалко если здоровье помешало раскрыться. Как, кстати и Гагнидзе, тоже парень однозначно с потенциалом, но вот не пошло.
Спасибо Йокановичу, что ставил его в состав (от безысходности) и помог нам заработать 3млн$ на этом полене.
Ответ любое
Спасибо Йокановичу, что ставил его в состав (от безысходности) и помог нам заработать 3млн$ на этом полене.
Не такое уж полено,мощный ц.защ...У него были перспективы и в нашей сборной,но,он выбрал Грузию. Невезуха с ним рядом,травмы пока не дали раскрыться...
Ответ Pilgui 1970
Не такое уж полено,мощный ц.защ...У него были перспективы и в нашей сборной,но,он выбрал Грузию. Невезуха с ним рядом,травмы пока не дали раскрыться...
Он выбрал Грузию, потому что перспектив попасть в сб. Россию у него не было, он сам говорил.
Сазонов никогда не был хорошим игроком!Его брали в Динамо и в Торино на вырост!Но если посадил картошку,то банан не вырастет!Кто из России заиграл в европе?Полтора землекопа!Производим буратин и ещё умудряемся кому-то их впарить!
