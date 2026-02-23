«Интер» опережает «Милан» на 10 очков после 26-го тура Серии А. «Наполи» и «Рома» отстают на 14 баллов, «Ювентус» – на 18
«Интер» увеличил отрыв от «Милана» в таблице Серии А.
В 26-м туре «Интер» обыграл «Лечче» (2:0), а «Милан» уступил «Парме» (0:1).
«Нерадзурри» лидируют в таблице Серии А, набрав 64 очка, у идущего вторым «Милана» 54 балла. Следом идут «Наполи» и «Рома», набравшие по 50 очков.
«Ювентус», набравший 46 очков, занимает 5-ю строчку. Шестым идет «Комо» с 45 баллами, столько же очков у «Аталанты», располагающейся на 7-м месте.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Ну лично для Киву это конечно в большой зачёт, сходу если заберёт скудетто
Например Слот также в первый сезон АПЛ выиграл)
Только Слот уже не первый год в большом футболе и до Ливерпуля брал трофеи)
Чемпионская гонка в Италии закончена. Интер своё в этом году уже не отдаст.
Если пройдут БГ, следовательно продолжат выступление в ЛЧ, а это дополнительные игры, значит в конце марта начале апреля может случится спад. Милан не должен расслабляться, вдруг фортанет....🤌✊️
А если Юве перестанут засуживать, то старая сеньора еще поборется за 5 место в Серии А)
Киву красава, в первый сезон хороший показатель... Только вратаря на замену обязательно и правый фланг без думфриса слабоват очень... Димарко красавчик.
Буде-Глимт бы взял золото в сериале за 20 туров до конца.
глимт на дистанции бы песюна поймал от условных наполи/милана/ромы
Думаю они бы даже в топ4 не попали
Да, если ювентус отстаёт от Интера на 18 очков, то это конечно вина Бастони и Маротты. 😁
Наконец-то закончился фарт мафиозного мешка им. Берлусконио
В чем фарт то? Милан кучу ничьих скатал и все равно на втором месте. Просто сериал по уровню команд это грусть и печаль в целом. ЛЧ это прямо показывает не первый сезон, несмотря на Интер в финалах.
самое досадное в этом туре - это то, что гол Пармы был забит по правилам (скорее всего, не видел)
Отрыв приличный, хотя и играть ещё достаточно много. Но теперь у Интера очень хорошие шансы на чемпионство. Особенно с учётом того, что Милан и Наполи очень нестабильно играют.
Отрыв серьезный) Главное Киву не профукать его) После Дженоа у Киву начнется реальная защита первого места в Серии А) О чемпионстве пока рано говорить)
Запасаемся таблетками, ведь перед последним туром возможно даже 5 команд в теории будут бороться за зону ЛЧ!
Чтобы потом позорно отлететь там командам третьего эшелона.
Чем больше шкаф-тем громче падает, да? Нужен трафик и инфоповод поржать с этого) Наполи так почему то не обсуждают?! Видимо не модно! Марсель и Вильяреал тоже не тот уровень! Ювентус самый вкусный кусок пирога чтобы насладиться с этого и поржать! Низко однако! Проще за Лечче болеть не правда ли?)))
