«Интер» опережает «Милан» на 10 очков после 26-го тура Серии А. «Наполи» и «Рома» отстают на 14 баллов, «Ювентус» – на 18

«Интер» увеличил отрыв от «Милана » в таблице Серии А.

В 26-м туре «Интер » обыграл «Лечче» (2:0), а «Милан» уступил «Парме» (0:1).

«Нерадзурри» лидируют в таблице Серии А, набрав 64 очка, у идущего вторым «Милана» 54 балла. Следом идут «Наполи » и «Рома », набравшие по 50 очков.

«Ювентус », набравший 46 очков, занимает 5-ю строчку. Шестым идет «Комо» с 45 баллами, столько же очков у «Аталанты», располагающейся на 7-м месте.