Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»

В Серии А прошли матчи 26-го тура.
В пятницу в рамках 26-го тура Серии А «Сассуоло» разгромил «Верону» (3:0).
В субботу «Интер» в гостях был сильнее «Лечче» (2:0), «Ювентус» на своем поле уступил «Комо» (0:2).
В воскресенье «Наполи» проиграл выездной матч с «Аталантой» (1:2), «Милан» уступил «Парме» (0:1).
Чемпионат Италии
26-й тур
Фиорентина
Де Хеа, Паризи, Раньери, Понграчич, Додо, Брешианини, Фаджоли, Ндур, Соломон, Кин, Харрисон
Запасные: Кристенсен, Ледзерини, Комуццо, Фортини, Куадио, Ругани, Бонанно, Бальбо, Гозенс, Фаббиан, Фаццини, Гудмундссон, Пикколи
Пиза:
Николас, Божинов, Караччоло, Канестрелли, Илинг-Джуниор, Морео, Ангори, Марин, Лойола, Туре, Стоилкович
Запасные: Гвиццо, Калабрези, Дуросинми, Коппола, Эбишер, Трамони, Мейстер, Альбиоль, Акинсанмиро, Шемпер, Куадрадо, Хойхольт, Лерис, Перейра де Соуза, Пиччинини
Болонья
Скорупски, Миранда, Лукуми, Витик, Жоау Мариу, Побега, Фройлер, Зом, Роу, Кастро, Орсолини
Запасные: Пессина, Равалья, Казале, Де Сильвестри, Хелланн, Фергюсон, Моро, Камбьяги, Даллинга, Одгор, Дзортеа, Бернардески
Удинезе:
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Земура, Эхизибуэ, Атта, Карлстрем, Петровски, Дзаньоло, Букса
Запасные: Нунцианте, Бертола, Арисала Микольта, Гуйе, Камара, Эккеленкамп, Миллер, Саррага, Паделли, Млачич, Байо
Сассуоло
Мурич, Гарсия, Идзес, Валюкевич, Кулибали, Коне, Липани, Торстведт, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Бакола, Яннони, Вранкс, Фадера, Нзола, Саталино, Дойг, Романья, Дзакки, Вольпато, Турати, Фелипе, Моро
Верона:
Монтипо, Белла-Кочап, Нельссон, Эдмундссон, Фресе, Брадарич, Харруи, Эль-Мусрати, Ньяссе, Сарр, Боуи
Запасные: Де Баттисти, Слотсагер, Jurgen Peci, Томич, Ойегоке, Монтичелли, Вермешан, Тоньоло, Чам, Шимионаш, Перилли, Суслов, Москера
Миретти Франсишку Консейсау
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Гатти, Копмейнерс, Миретти, Йылдыз, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Опенда
Запасные: Перин, Аджич, Костич, Бога, Жегрова, Пинсольо, Дэвид, Кабаль, Риццо, Франсишку Консейсау
Комо:
Бюте, Валье, Кемпф, Рамон, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Войвода, Батурина, Какре, Дувикас
Запасные: Вигорито, Альберто Морено, Серджи Роберто, Чавлина, Лахдо, Мората, Аддай, Родригес, Тернквист, Диего Карлос, ван дер Бремпт, Кюн
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Гандельман, Соттиль, Шеддира, Пьеротти
Запасные: Самооя, Перес Сепульведа, Фофана, Нгом, Сала, Жан, Банда, Штулич, Фрюхтль, Хельгасон, Ндаба, Зиберт, Мархвиньски, Н′Дри
Интер:
Зоммер, Бастони, де Врей, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Фраттези, Луис Энрике, Эспозито, М. Тюрам
Запасные: Жозеп Мартинес, Ачерби, Мхитарян, Дармиан, Качмарски, Ди Дженнаро, Аканджи, Кокки, Карлос Аугусто, Диуф, Топалович, Бонни
Кальяри
Каприле, Оберт, Доссена, Мина, Зе Педру, Палестра, Сулемана, Маццителли, Адопо, Эспозито, Кылычсой
Запасные: Чоччи, Шерри, Дзаппа, Камехо, Паволетти, Идрисси, Менди, Ратеринк, Литета, Альбаррасин, Трепи
Лацио:
Проведель, Пеллегрини, Провстгор, Романьоли, Марушич, Тайлор, Ровелла, Белаэн, Дзакканьи, Мальдини, Исаксен
Запасные: Канчельери, Мотта, Хюсай, Катальди, Деле-Баширу, Диа, Нуну Тавареш, Пшиборек, Нослин, Ратков, Фурланетто, Габаррон
Дженоа
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Нортон-Каффи, Малиновский, Френдруп, Бальданци, Эллертссон, Экубан, Коломбо
Запасные: Соммарива, Мазини, Жуниор Мессиас, Леали, Аморим, Корне, Сабелли, Сеттерстрем, Онана, Аарон Мартин, Витинья, Эхатор
Торино:
Палеари, Эбосс, Марипан, Коко, Обрадор, Лазаро, Гинейтис, Илкхан, Влашич, Симеоне, Куленович
Запасные: Тамез, Исмайли, Нкунку, Прати, Сивьеро, Илич, Нджи, Сапата, Исраэль, Бираги, Педерсен, Анджорин, Марьянуччи, Казадеи
Мигель Гутьеррес Политано
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Хин, Скальвини, Залевски, Сулемана, Дзаппакоста, Белланова, Пашалич, де Рон, Крстович
Запасные: Самарджич, Скамакка, Джимшити, Эдерсон, Вавассори, Росси, Баккер, Бернаскони, Муса, Спортьелло, Аханор, Коссуну
Наполи:
Милинкович-Савич, Буонджорно, Жезус, Бекема, Сантос, Вергара, Мигель Гутьеррес, Маццокки, Лоботка, Элмаз, Хейлунд
Запасные: Политано, Жиоване, Оливера, Де Кьяра, Приско, Спинаццола, Мерет, Гилмор, Лукаку, Контини-Барановский
Бернабе Николусси-Кавилья
Милан
Меньян, Бартезаги, де Винтер, Томори, Эступиньян, Рабьо, Модрич, Лофтус-Чик, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Одогу, Питтарелла, Фофана, Яшари, Атекаме, Павлович, Риччи, Нкунку, Габбия, Фюллькруг, Терраччано
Парма:
Корви, Валенти, Тройло, Дель Прато, Валери, Бричги, Ордоньес, Кейта, Бернабе, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Николусси-Кавилья, Ористанио, Карбони, Соренсен, Эльфеге, Ондрейка, Ринальди, Эстевес, Касентини, Дробнич, Мена Мартинес, Кремаски
Рома
Свилар, Гиларди, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Сарагоса, Франса, Челик, Кристанте, Коне, Мален
Запасные: Голлини, Анхелиньо, Де Марци, Цимикас, Зелковски, Эль-Энауи, Ренсх, Пизилли, Арена, Вас, Вентурино
Кремонезе:
Аудеро, Луперто, Фолино, Терраччано, Пеццелла, Пайеро, Мале, Торсбю, Дзербин, Санабрия, Бонаццоли
Запасные: Барбьери, Бьянкетти, Чеккерини, Файе, Павези, Варди, Джурич, Сильвестри, Бондо, Нава, Грасси, Вандепютте
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Торино-Комо-1-5
Комо-юве-2-0
Комо-Торино-6-0
юве-Комо-0-2
3-0 от Аталантушки
2-2 с Лацио
3-2 от Интера
5-2 от Галатасарайчика
Комо, давай пятюню, засандаль ### коррупционным, чтоб у них 5 штук поражений подряд было минимум.
Парме тоже успехов, хотя уже +7 от Мыльницы, так что по фиг на них.
А вот Коме прям везения и успеха в субботу.
Осталось дело за Ромушкой и проклятые коррупционеры будут -4 от зоны ЛЧ