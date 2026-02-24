Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»

В Серии А прошли матчи 26-го тура.

В пятницу в рамках 26-го тура Серии А «Сассуоло » разгромил «Верону» (3:0).

В субботу «Интер » в гостях был сильнее «Лечче » (2:0), «Ювентус » на своем поле уступил «Комо » (0:2).

В воскресенье «Наполи » проиграл выездной матч с «Аталантой» (1:2), «Милан » уступил «Парме» (0:1).

Чемпионат Италии

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

