  Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»

В Серии А прошли матчи 26-го тура.

В пятницу в рамках 26-го тура Серии А «Сассуоло» разгромил «Верону» (3:0).

В субботу «Интер» в гостях был сильнее «Лечче» (2:0), «Ювентус» на своем поле уступил «Комо» (0:2).

В воскресенье «Наполи» проиграл выездной матч с «Аталантой» (1:2), «Милан» уступил «Парме» (0:1).

Чемпионат Италии

26-й тур

Серия А Италия. 26 тур
23 февраля 17:30, Артемио Франки
Логотип домашней команды
Фиорентина
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Пиза
Матч окончен
Фаццини
90’
+2’
Фаббиан
90’
+2’
Фаджоли   Фаббиан
88’
Кин   Пикколи
86’
79’
Куадрадо
Додо   Комуццо
78’
Соломон   Фаццини
78’
76’
Морео   Пиччинини
68’
Туре   Куадрадо
62’
Марин
Додо
47’
46’
Илинг-Джуниор   Мейстер
46’
Лойола   Дуросинми
46’
Стоилкович   Эбишер
2тайм
Перерыв
37’
Караччоло
  Кин
13’
Фиорентина
Де Хеа, Паризи, Раньери, Понграчич, Додо, Брешианини, Фаджоли, Ндур, Соломон, Кин, Харрисон
Запасные: Кристенсен, Ледзерини, Комуццо, Фортини, Куадио, Ругани, Бонанно, Бальбо, Гозенс, Фаббиан, Фаццини, Гудмундссон, Пикколи
1тайм
Пиза:
Николас, Божинов, Караччоло, Канестрелли, Илинг-Джуниор, Морео, Ангори, Марин, Лойола, Туре, Стоилкович
Запасные: Гвиццо, Калабрези, Дуросинми, Коппола, Эбишер, Трамони, Мейстер, Альбиоль, Акинсанмиро, Шемпер, Куадрадо, Хойхольт, Лерис, Перейра де Соуза, Пиччинини
Подробнее
Серия А Италия. 26 тур
23 февраля 19:45, Ренато Далль'Ара
Логотип домашней команды
Болонья
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Удинезе
Матч окончен
Кастро   Даллинга
85’
Миранда   Дзортеа
82’
80’
Карлстрем   Саррага
80’
Кабаселе   Гуйе
  Бернардески
75’
71’
Букса   Эккеленкамп
Миранда
68’
62’
Букса
Побега   Моро
56’
Орсолини   Бернардески
56’
Роу   Камбьяги
56’
2тайм
Перерыв
10’
Соле   Бертола
Болонья
Скорупски, Миранда, Лукуми, Витик, Жоау Мариу, Побега, Фройлер, Зом, Роу, Кастро, Орсолини
Запасные: Пессина, Равалья, Казале, Де Сильвестри, Хелланн, Фергюсон, Моро, Камбьяги, Даллинга, Одгор, Дзортеа, Бернардески
1тайм
Удинезе:
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Земура, Эхизибуэ, Атта, Карлстрем, Петровски, Дзаньоло, Букса
Запасные: Нунцианте, Бертола, Арисала Микольта, Гуйе, Камара, Эккеленкамп, Миллер, Саррага, Паделли, Млачич, Байо
Подробнее
Серия А Италия. 26 тур
20 февраля 19:45, Читта-дель-Триколоре
Логотип домашней команды
Сассуоло
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Верона
Матч окончен
Валюкевич   Фелипе
89’
85’
Эль-Мусрати
82’
Харруи   Суслов
82’
Боуи   Вермешан
Валюкевич
78’
Коне   Яннони
73’
Лорьянте   Фадера
73’
73’
Брадарич   Ойегоке
73’
Сарр   Москера
Пинамонти   Нзола
72’
  Берарди
62’
51’
Эль-Мусрати
2тайм
Перерыв
  Берарди
44’
Берарди
44’
  Пинамонти
40’
39’
Эдмундссон
Кулибали   Романья
36’
Кулибали
17’
Сассуоло
Мурич, Гарсия, Идзес, Валюкевич, Кулибали, Коне, Липани, Торстведт, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Бакола, Яннони, Вранкс, Фадера, Нзола, Саталино, Дойг, Романья, Дзакки, Вольпато, Турати, Фелипе, Моро
1тайм
Верона:
Монтипо, Белла-Кочап, Нельссон, Эдмундссон, Фресе, Брадарич, Харруи, Эль-Мусрати, Ньяссе, Сарр, Боуи
Запасные: Де Баттисти, Слотсагер, Jurgen Peci, Томич, Ойегоке, Монтичелли, Вермешан, Тоньоло, Чам, Шимионаш, Перилли, Суслов, Москера
Подробнее
Серия А Италия. 26 тур
21 февраля 14:00, Альянц Стэдиум
Логотип домашней команды
Ювентус
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Комо
Матч окончен
87’
Дувикас   Мората
86’
Какре   Альберто Морено
Йылдыз   Аджич
83’
Камбьязо   Костич
83’
К. Тюрам   Бога
74’
Опенда   Дэвид
74’
74’
Да Кунья   ван дер Бремпт
74’
Войвода   Диего Карлос
Локателли
73’
61’
  Какре
60’
Батурина   Серджи Роберто
Миретти   Франсишку Консейсау
46’
2тайм
Перерыв
11’
  Войвода
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Гатти, Копмейнерс, Миретти, Йылдыз, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Опенда
Запасные: Перин, Аджич, Костич, Бога, Жегрова, Пинсольо, Дэвид, Кабаль, Риццо, Франсишку Консейсау
1тайм
Комо:
Бюте, Валье, Кемпф, Рамон, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Войвода, Батурина, Какре, Дувикас
Запасные: Вигорито, Альберто Морено, Серджи Роберто, Чавлина, Лахдо, Мората, Аддай, Родригес, Тернквист, Диего Карлос, ван дер Бремпт, Кюн
Подробнее
Серия А Италия. 26 тур
21 февраля 17:00, виа дель Маре
Логотип домашней команды
Лечче
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Интер
Матч окончен
88’
Бастони   Карлос Аугусто
87’
Бастони
Пьеротти   Н′Дри
83’
Кулибали   Штулич
83’
82’
  Аканджи
75’
  Мхитарян
69’
Луис Энрике   Диуф
69’
М. Тюрам   Бонни
60’
де Врей   Аканджи
60’
Сучич   Мхитарян
Гандельман   Нгом
60’
Соттиль   Банда
60’
2тайм
Перерыв
Габриэл
17’
10’
де Врей
Гашпар   Зиберт
4’
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Гандельман, Соттиль, Шеддира, Пьеротти
Запасные: Самооя, Перес Сепульведа, Фофана, Нгом, Сала, Жан, Банда, Штулич, Фрюхтль, Хельгасон, Ндаба, Зиберт, Мархвиньски, Н′Дри
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, де Врей, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Фраттези, Луис Энрике, Эспозито, М. Тюрам
Запасные: Жозеп Мартинес, Ачерби, Мхитарян, Дармиан, Качмарски, Ди Дженнаро, Аканджи, Кокки, Карлос Аугусто, Диуф, Топалович, Бонни
Подробнее
Серия А Италия. 26 тур
21 февраля 19:45, Сарденья
Логотип домашней команды
Кальяри
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Лацио
Матч окончен
Кылычсой   Дзаппа
88’
Мина
85’
84’
Дзакканьи   Нослин
Эспозито   Трепи
73’
72’
Пеллегрини   Нуну Тавареш
72’
Мальдини   Ратков
64’
Провстгор
60’
Исаксен   Канчельери
60’
Ровелла   Катальди
Зе Педру
56’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Пеллегрини
Маццителли   Идрисси
42’
Мина
25’
Кальяри
Каприле, Оберт, Доссена, Мина, Зе Педру, Палестра, Сулемана, Маццителли, Адопо, Эспозито, Кылычсой
Запасные: Чоччи, Шерри, Дзаппа, Камехо, Паволетти, Идрисси, Менди, Ратеринк, Литета, Альбаррасин, Трепи
1тайм
Лацио:
Проведель, Пеллегрини, Провстгор, Романьоли, Марушич, Тайлор, Ровелла, Белаэн, Дзакканьи, Мальдини, Исаксен
Запасные: Канчельери, Мотта, Хюсай, Катальди, Деле-Баширу, Диа, Нуну Тавареш, Пшиборек, Нослин, Ратков, Фурланетто, Габаррон
Подробнее
Серия А Италия. 26 тур
22 февраля 11:30, Луиджи Феррарис
Логотип домашней команды
Дженоа
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Торино
Матч окончен
Малиновский   Онана
85’
  Жуниор Мессиас
83’
83’
Обрадор   Педерсен
Нортон-Каффи   Сабелли
71’
68’
Симеоне   Нджи
Бальданци   Аморим
65’
Экубан   Жуниор Мессиас
65’
Коломбо   Эхатор
65’
60’
Куленович   Сапата
46’
Марипан   Исмайли
46’
Эбосс   Прати
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Илкхан
45’
+1’
Симеоне
  Экубан
40’
  Нортон-Каффи
21’
Дженоа
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Нортон-Каффи, Малиновский, Френдруп, Бальданци, Эллертссон, Экубан, Коломбо
Запасные: Соммарива, Мазини, Жуниор Мессиас, Леали, Аморим, Корне, Сабелли, Сеттерстрем, Онана, Аарон Мартин, Витинья, Эхатор
1тайм
Торино:
Палеари, Эбосс, Марипан, Коко, Обрадор, Лазаро, Гинейтис, Илкхан, Влашич, Симеоне, Куленович
Запасные: Тамез, Исмайли, Нкунку, Прати, Сивьеро, Илич, Нджи, Сапата, Исраэль, Бираги, Педерсен, Анджорин, Марьянуччи, Казадеи
Подробнее
Серия А Италия. 26 тур
22 февраля 14:00, Адзурри д′Италия
Логотип домашней команды
Аталанта
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Наполи
Матч окончен
85’
Сантос   Лукаку
Колашинац   Аханор
84’
  Самарджич
81’
Залевски
77’
70’
Жезус   Оливера
70’
Вергара   Жиоване
Скальвини   Джимшити
69’
63’
Маццокки   Спинаццола
62’
Мигель Гутьеррес   Политано
  Пашалич
61’
Крстович   Скамакка
57’
Белланова   Бернаскони
57’
Сулемана   Самарджич
46’
2тайм
Перерыв
37’
Жезус
18’
  Бекема
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Хин, Скальвини, Залевски, Сулемана, Дзаппакоста, Белланова, Пашалич, де Рон, Крстович
Запасные: Самарджич, Скамакка, Джимшити, Эдерсон, Вавассори, Росси, Баккер, Бернаскони, Муса, Спортьелло, Аханор, Коссуну
1тайм
Наполи:
Милинкович-Савич, Буонджорно, Жезус, Бекема, Сантос, Вергара, Мигель Гутьеррес, Маццокки, Лоботка, Элмаз, Хейлунд
Запасные: Политано, Жиоване, Оливера, Де Кьяра, Приско, Спинаццола, Мерет, Гилмор, Лукаку, Контини-Барановский
Подробнее
Серия А Италия. 26 тур
22 февраля 17:00, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Милан
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Парма
Матч окончен
90’
+3’
Пеллегрино   Эстевес
Томори   Атекаме
85’
Яшари   Нкунку
85’
80’
  Тройло
76’
Стрефецца   Ондрейка
Пулишич   Фюллькруг
62’
Эступиньян   Павлович
62’
59’
Бернабе   Николусси-Кавилья
59’
Ордоньес   Соренсен
Рафаэл Леау
52’
48’
Тройло
2тайм
Перерыв
Салемакерс
32’
Лофтус-Чик   Яшари
11’
Милан
Меньян, Бартезаги, де Винтер, Томори, Эступиньян, Рабьо, Модрич, Лофтус-Чик, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Одогу, Питтарелла, Фофана, Яшари, Атекаме, Павлович, Риччи, Нкунку, Габбия, Фюллькруг, Терраччано
1тайм
Парма:
Корви, Валенти, Тройло, Дель Прато, Валери, Бричги, Ордоньес, Кейта, Бернабе, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Николусси-Кавилья, Ористанио, Карбони, Соренсен, Эльфеге, Ондрейка, Ринальди, Эстевес, Касентини, Дробнич, Мена Мартинес, Кремаски
Подробнее
Серия А Италия. 26 тур
22 февраля 19:45, Олимпийский стадион
Логотип домашней команды
Рома
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Кремонезе
Матч окончен
  Пизилли
86’
Челик   Зелковски
85’
  Ндика
77’
74’
Дзербин   Файе
74’
Пеццелла   Джурич
Пеллегрини   Пизилли
72’
Эль-Энауи
66’
63’
Санабрия   Варди
  Кристанте
59’
Сарагоса   Вентурино
56’
49’
Пайеро   Бондо
Гиларди   Эль-Энауи
46’
2тайм
Перерыв
24’
Торсбю
Рома
Свилар, Гиларди, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Сарагоса, Франса, Челик, Кристанте, Коне, Мален
Запасные: Голлини, Анхелиньо, Де Марци, Цимикас, Зелковски, Эль-Энауи, Ренсх, Пизилли, Арена, Вас, Вентурино
1тайм
Кремонезе:
Аудеро, Луперто, Фолино, Терраччано, Пеццелла, Пайеро, Мале, Торсбю, Дзербин, Санабрия, Бонаццоли
Запасные: Барбьери, Бьянкетти, Чеккерини, Файе, Павези, Варди, Джурич, Сильвестри, Бондо, Нава, Грасси, Вандепютте
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoФиорентина
logoКомо
logoКальяри
logoПарма
logoИнтер
logoЮвентус
logoНаполи
logoУдинезе
logoДженоа
logoТорино
logoРома
logoЛечче
logoАталанта
logoБолонья
logoПиза
logoсерия А Италия
logoЛацио
logoСассуоло
результаты
logoВерона
logoКремонезе
logoМилан
что за роба у Юве??3 😁😁😁 как будто заключенные матч проводят 😁
Да что ж такое?!?!?! Опять Бастони помешал ювентусу победить! Доколе?!?!?! Доколе, я вас спрашиваю, это будет продолжаться?! Есть основания полагать, что если б не Бастони, то ювентус был бы сейчас сильнейшей командой мира!
Пхах, вот это форма у братьев Гавс, как влитая сидит, родная!
почему у Юве полоски горизонтальные - к чему-то готовятся? 😁
Роме победы кароч и тур просто идеальный будет)
Исторически главная команда Турина - это, конечно, Торино. Но конкретно в этом сезоне таковой является Комо:

Торино-Комо-1-5
Комо-юве-2-0
Комо-Торино-6-0
юве-Комо-0-2
Ответ FIORENTINA1926
Исторически главная команда Турина - это, конечно, Торино. Но конкретно в этом сезоне таковой является Комо: Торино-Комо-1-5 Комо-юве-2-0 Комо-Торино-6-0 юве-Комо-0-2
Можешь не согласиться, но это просто акция.
Последние 4 игры ### ю-са:
3-0 от Аталантушки
2-2 с Лацио
3-2 от Интера
5-2 от Галатасарайчика
Комо, давай пятюню, засандаль ### коррупционным, чтоб у них 5 штук поражений подряд было минимум.
Парме тоже успехов, хотя уже +7 от Мыльницы, так что по фиг на них.
А вот Коме прям везения и успеха в субботу.
Ответ Е.Р.
Последние 4 игры ### ю-са: 3-0 от Аталантушки 2-2 с Лацио 3-2 от Интера 5-2 от Галатасарайчика Комо, давай пятюню, засандаль ### коррупционным, чтоб у них 5 штук поражений подряд было минимум. Парме тоже успехов, хотя уже +7 от Мыльницы, так что по фиг на них. А вот Коме прям везения и успеха в субботу.
5 подряд не будет, ведь Лацио не проиграли, бгг
Ответ Заяцволк
5 подряд не будет, ведь Лацио не проиграли, бгг
Значит Комо, потом Сарай ещё разок и кто там следующий. я только за, бгг
Не, ну если сегодня Рома упустит такой щедрый подарок от Юве и Наполи, то это чистый паунс в окно.
Ответ BlackCat From2107
Не, ну если сегодня Рома упустит такой щедрый подарок от Юве и Наполи, то это чистый паунс в окно.
Не упустит, верим.
Оййй, да у нас тут 2 0 в пользу Комо оказывается. ну разве это не прелесть?
Осталось дело за Ромушкой и проклятые коррупционеры будут -4 от зоны ЛЧ
Ну теперь главное не отскочить и нам от Комо потом))
