Чемпионат Франции. «Лион» уступил «Страсбуру», «Анже» проиграл «Лиллю», «Ренн» разгромил «Осер» в гостях

Во Франции прошли матчи 23-го тура Лиги 1.

В пятницу «Брест » дома обыграл «Марсель » (2:0) в 23-м туре Лиги 1.

В субботу «Монако » Александра Головина на выезде одержал волевую победу над «Лансом » (3:2), «ПСЖ» Матвея Сафонова дома разгромил «Мец» (3:0).

В воскресенье «Лион» в гостях проиграл «Страсбуру» (1:3).

