Чемпионат Франции. «Лион» уступил «Страсбуру», «Анже» проиграл «Лиллю», «Ренн» разгромил «Осер» в гостях

Во Франции прошли матчи 23-го тура Лиги 1.
В пятницу «Брест» дома обыграл «Марсель» (2:0) в 23-м туре Лиги 1.
В субботу «Монако» Александра Головина на выезде одержал волевую победу над «Лансом» (3:2), «ПСЖ» Матвея Сафонова дома разгромил «Мец» (3:0).
В воскресенье «Лион» в гостях проиграл «Страсбуру» (1:3).
Чемпионат Франции
23-й тур
Осер
Леон, Акпа, Око, Диоманде, Си, Дануа, Овусу, Ахамада, Синайоко, Мара, Намасо
Запасные: Менса, Девернуа, Казимир, Родин, Задди, Оппегор, Диуссе, Сеная, Де Персен
Ренн:
Самба, Мерлен, Брассье, Руо, Нагида, Камара, Ронжье, Шиманьски, Норден, Аль-Тамари, Леполь
Запасные: Сейду, До Марколино, Эмболо, Аит Будлаль, Мукьеле, Сиссе, Блас, Забири, Силистри
Нант
Антони Лопеш, Коцца, Юссеф, Авазьем, Мачадо, Леру, Сантонз, Каба, Лепенан, Ганаго, Эль-Араби
Запасные: Гильбер, Тати, Сиссоко, Мохамед, Ассумани, Карлгрен, Кабелла, Коклен, Гирасси
Гавр:
Диав, Зуауи, Льорис, Пембеле, Него, Ндиайе, Гурна-Дуат, Эбоно, Буфаль, Сумаре, Дукуре
Запасные: Кешта, Кьереме, Обугу, Мпаси, Мамбимби, Кетан, Мосенго, Коффи, Саматта
Анже
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Рао-Лисоа, ван ден Бомен, Белькебла, Мутон, Белькдим, Сбаи, Койялипу
Запасные: Биэнла, Капель, Машин, Анен, Зинга, Куркуль, Луар, Аруна, Питер
Лилль:
Озер, Вердонк, Манди, Нгой, Сантуш, Андре, Буадди, Феликс Коррейя, Фернандес Пардо, Перрен, Жиру
Запасные: Перро, Мукау, Диауне, Эджума, Бодар, Гоффи, Мбемба, Бенталеб, Харальдссон
Ницца
Дюпе, Абди, Данте, Оппонг, Менди, Ванхаутте, Сансон, Луше, Диоп, Чо, Оморуйи
Запасные: Ба, Бар, Бернардо, Диуф, Клосс, Будауи, Перейра да Силва, Будаш, Диалло
Лорьян:
Мвого, Йонгва, Тальби, Игор Силва, Пажи, Дермэйн, Куасси, Абержель, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Тосин, Камара, Авом, Бамба, Макенго, Сумано, Аджей, Кацерис, Меите
Страсбур
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Омобамиделе, Г. Дуэ, Барко, Эль-Мурабет, Энсисо, Годо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Амо-Амейо, Ансельмино, Амугу, Фофана, Юнссон, Яссин, Хойсберг, Нанаси, Уаттара
Лион:
Грейф, Клюйверт, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Мортон, Тессманн, Абнер, Шулц, Эндрик
Запасные: Карабец, Имбер, Геззаль, Яремчук, Дескам, Тальяфико, Мера, Нарти, Камара
Брест
Кудер, Гиндо, Диас, Шардонне, Лала, Шотар, Маньетти, Дина-Эбимбе, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Макалу, Лабо-Ласкари, Ле Гуэн, Тузар, Мбуп, Маецки, Кулибали, Локо, Зогбе
Марсель:
Рульи, Эмерсон, Агерд, Павар, Веа, Хейбьерг, Пайшао, Тимбер, Вермерен, Гринвуд, Гуири
Запасные: де Ланге, Медина, Кондогбиа, Надир, Обамеянг, Абделли, Траоре, Иган-Райли, Нванери
Ланс
Риссер, Сарр, Ганиу, Челик, Сен-Максимен, Товен, Юдоль, Абдельхамид, Томассон, Булатович, Эдуар
Запасные: Масуаку, Бермон, Агиляр, Сима, Айдара, Силла, Фофана, Сотока, Горжлен
Монако:
Кен, Фас, Закария, Керер, Тезе, Камара, Кулибали, Кайо Энрике, Диатта, Аденгра, Балогун
Запасные: Идумбо-Музамбо, Фати, Туре, Бирет, Бруннер, Льенар, Бамба, Ставецки, Нибомбе
Коррейя да Силва Расселл-Роу
Тулуза
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Сидибе, Гбоо, Идальго, Металь, Каманси, Диоп, Кассерес, Коррейя да Силва
Запасные: Гарондо, Виньоло, Кумбасса, Мчиндра, Бакуш, Восса, Расселл-Роу, Хауг, Сауэр
Париж:
Трапп, Сангюи, Гори, Отавио, Коппола, Мбоу, Иконе, Мунеци, Ле-Мелу, Кеббаль, Иммобиле
Запасные: Колиошо, Крассо, Саймон, Нкамбадьо, де Смет, Маркетти, Жеббель, Лопес, Колодзейчак
ПСЖ
Сафонов, Люка Эрнандес, Бералдо, Забарный, Хакими, Дро Фернандес, Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Барколя, Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ
Запасные: Марин, Маркиньос, Мендеш, Витинья, Мбайе, Шевалье, Пачо, Кварацхелия, Жоау Невеш
Мец:
Фишер, Балло-Туре, Йегбе, С. Сане, Куао, Гбамен, Траоре, Туре, Цитаишвили, Мишаль, Диалло
Запасные: Колен, Ба, Абуашвили, Сарр, Деменге, Мбула, Мунонго, Квилитая, Мбала
Таблица Лиги 1
Статистика Лиги 1
