39

Чемпионат Франции. «Лион» уступил «Страсбуру», «Анже» проиграл «Лиллю», «Ренн» разгромил «Осер» в гостях

Во Франции прошли матчи 23-го тура Лиги 1.

В пятницу «Брест» дома обыграл «Марсель» (2:0) в 23-м туре Лиги 1. 

В субботу «Монако» Александра Головина на выезде одержал волевую победу над «Лансом» (3:2), «ПСЖ» Матвея Сафонова дома разгромил «Мец» (3:0). 

В воскресенье «Лион» в гостях проиграл «Страсбуру» (1:3). 

Чемпионат Франции

23-й тур

Лига 1 Франция. 23 тур
22 февраля 14:00, Аббе-Дешам
Логотип домашней команды
Осер
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Ренн
Матч окончен
88’
Камара   До Марколино
Дануа   Девернуа
86’
85’
Камара
81’
Руо
78’
Норден   Забири
78’
Шиманьски   Сиссе
76’
Ронжье
68’
Аль-Тамари   Блас
68’
Леполь   Эмболо
Овусу
55’
47’
Мерлен
Акпа   Сеная
46’
Ахамада   Казимир
46’
Мара   Менса
46’
Си   Оппегор
46’
2тайм
Перерыв
45’
  Камара
22’
  Леполь
20’
  Камара
Осер
Леон, Акпа, Око, Диоманде, Си, Дануа, Овусу, Ахамада, Синайоко, Мара, Намасо
Запасные: Менса, Девернуа, Казимир, Родин, Задди, Оппегор, Диуссе, Сеная, Де Персен
1тайм
Ренн:
Самба, Мерлен, Брассье, Руо, Нагида, Камара, Ронжье, Шиманьски, Норден, Аль-Тамари, Леполь
Запасные: Сейду, До Марколино, Эмболо, Аит Будлаль, Мукьеле, Сиссе, Блас, Забири, Силистри
Подробнее
Лига 1 Франция. 23 тур
22 февраля 16:15, Стад ля Божуар
Логотип домашней команды
Нант
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Гавр
Матч окончен
90’
+1’
Коффи
82’
Кешта
Леру   Коклен
81’
Ассумани
78’
Коцца
65’
Юссеф
63’
63’
Буфаль   Кешта
62’
Зуауи   Коффи
Ганаго   Гирасси
53’
46’
Дукуре   Кетан
Мачадо   Ассумани
46’
46’
Пембеле   Саматта
2тайм
Перерыв
  Ганаго
34’
32’
Гурна-Дуат
Сантонз
14’
  Зуауи
3’
Нант
Антони Лопеш, Коцца, Юссеф, Авазьем, Мачадо, Леру, Сантонз, Каба, Лепенан, Ганаго, Эль-Араби
Запасные: Гильбер, Тати, Сиссоко, Мохамед, Ассумани, Карлгрен, Кабелла, Коклен, Гирасси
1тайм
Гавр:
Диав, Зуауи, Льорис, Пембеле, Него, Ндиайе, Гурна-Дуат, Эбоно, Буфаль, Сумаре, Дукуре
Запасные: Кешта, Кьереме, Обугу, Мпаси, Мамбимби, Кетан, Мосенго, Коффи, Саматта
Подробнее
Лига 1 Франция. 23 тур
22 февраля 16:15, Стад Раймон Копа
Логотип домашней команды
Анже
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Лилль
Матч окончен
Коффи
90’
84’
Вердонк   Перро
79’
Феликс Коррейя   Бенталеб
79’
Жиру   Мукау
Экоми   Анен
78’
Мутон   Питер
78’
73’
Перрен   Харальдссон
Белькебла   Аруна
67’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Жиру
36’
Нгой
Белькдим
27’
ван ден Бомен
21’
Анже
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Рао-Лисоа, ван ден Бомен, Белькебла, Мутон, Белькдим, Сбаи, Койялипу
Запасные: Биэнла, Капель, Машин, Анен, Зинга, Куркуль, Луар, Аруна, Питер
1тайм
Лилль:
Озер, Вердонк, Манди, Нгой, Сантуш, Андре, Буадди, Феликс Коррейя, Фернандес Пардо, Перрен, Жиру
Запасные: Перро, Мукау, Диауне, Эджума, Бодар, Гоффи, Мбемба, Бенталеб, Харальдссон
Подробнее
Лига 1 Франция. 23 тур
22 февраля 16:15, Альянц Ривьера
Логотип домашней команды
Ницца
Завершен
3 - 3
Логотип гостевой команды
Лорьян
Матч окончен
90’
+5’
  Кадью
90’
+3’
Йонгва
90’
+2’
Тальби
Бар
90’
+1’
Луше   Бернардо
85’
84’
Кацерис
77’
Ле Бри   Кацерис
77’
Дьенг   Сумано
67’
  Дьенг
67’
Дермэйн   Тосин
67’
Пажи   Макенго
Пюэль
66’
Абди   Бар
64’
Диоп   Будауи
64’
  Будаш
59’
Менди   Клосс
46’
Оморуйи   Будаш
46’
46’
Куасси   Меите
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Пажи
  Луше
45’
+1’
Диоп
29’
  Луше
12’
Ницца
Дюпе, Абди, Данте, Оппонг, Менди, Ванхаутте, Сансон, Луше, Диоп, Чо, Оморуйи
Запасные: Ба, Бар, Бернардо, Диуф, Клосс, Будауи, Перейра да Силва, Будаш, Диалло
1тайм
Лорьян:
Мвого, Йонгва, Тальби, Игор Силва, Пажи, Дермэйн, Куасси, Абержель, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Тосин, Камара, Авом, Бамба, Макенго, Сумано, Аджей, Кацерис, Меите
Подробнее
Лига 1 Франция. 23 тур
22 февраля 19:45, Ля Мено
Логотип домашней команды
Страсбур
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Лион
Матч окончен
Амо-Амейо   Яссин
90’
+9’
Омобамиделе   Ансельмино
90’
Диегу Морейра   Амо-Амейо
90’
Энсисо   Уаттара
85’
85’
Клюйверт   Тальяфико
  Паничелли
83’
83’
Толиссо   Имбер
60’
Эндрик
59’
  Толиссо
58’
Тессманн   Яремчук
57’
Клюйверт
Омобамиделе
57’
54’
Фонсека
  Диегу Морейра
52’
2тайм
Перерыв
  Годо
37’
28’
Шулц   Нарти
Страсбур
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Омобамиделе, Г. Дуэ, Барко, Эль-Мурабет, Энсисо, Годо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Амо-Амейо, Ансельмино, Амугу, Фофана, Юнссон, Яссин, Хойсберг, Нанаси, Уаттара
1тайм
Лион:
Грейф, Клюйверт, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Мортон, Тессманн, Абнер, Шулц, Эндрик
Запасные: Карабец, Имбер, Геззаль, Яремчук, Дескам, Тальяфико, Мера, Нарти, Камара
Подробнее
Лига 1 Франция. 23 тур
20 февраля 19:45, Cтад Франсис Ле Бле
Логотип домашней команды
Брест
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Марсель
Матч окончен
90’
+5’
Надир
89’
Нванери
Дель Кастийо   Локо
88’
87’
Хейбьерг   Надир
82’
Гринвуд
Думбия   Тузар
79’
79’
Тимбер   Абделли
78’
Тимбер
Дина-Эбимбе   Лабо-Ласкари
73’
71’
Пайшао   Траоре
71’
Гуири   Нванери
Ажорк
71’
67’
Хейбьерг
46’
Вермерен   Обамеянг
2тайм
Перерыв
  Ажорк
29’
  Ажорк
10’
Брест
Кудер, Гиндо, Диас, Шардонне, Лала, Шотар, Маньетти, Дина-Эбимбе, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Макалу, Лабо-Ласкари, Ле Гуэн, Тузар, Мбуп, Маецки, Кулибали, Локо, Зогбе
1тайм
Марсель:
Рульи, Эмерсон, Агерд, Павар, Веа, Хейбьерг, Пайшао, Тимбер, Вермерен, Гринвуд, Гуири
Запасные: де Ланге, Медина, Кондогбиа, Надир, Обамеянг, Абделли, Траоре, Иган-Райли, Нванери
Подробнее
Лига 1 Франция. 23 тур
21 февраля 16:00, Болларт-Делелис
Логотип домашней команды
Ланс
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Монако
Матч окончен
90’
+6’
Тезе
Ганиу
90’
+4’
90’
+2’
Фас
Агиляр   Бермон
87’
Булатович   Сотока
87’
85’
Балогун   Бирет
Сен-Максимен   Фофана
75’
Абдельхамид   Агиляр
75’
Абдельхамид
74’
72’
  Фати
70’
  Закария
68’
Аденгра   Фати
Эдуар   Сима
63’
62’
  Балогун
  Товен
56’
2тайм
Перерыв
31’
Диатта   Бамба
  Эдуар
3’
Ланс
Риссер, Сарр, Ганиу, Челик, Сен-Максимен, Товен, Юдоль, Абдельхамид, Томассон, Булатович, Эдуар
Запасные: Масуаку, Бермон, Агиляр, Сима, Айдара, Силла, Фофана, Сотока, Горжлен
1тайм
Монако:
Кен, Фас, Закария, Керер, Тезе, Камара, Кулибали, Кайо Энрике, Диатта, Аденгра, Балогун
Запасные: Идумбо-Музамбо, Фати, Туре, Бирет, Бруннер, Льенар, Бамба, Ставецки, Нибомбе
Подробнее
Лига 1 Франция. 23 тур
21 февраля 18:00, Стадиум де Тулуз
Логотип домашней команды
Тулуза
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Париж
Матч окончен
Кассерес
90’
+7’
90’
+7’
де Смет
  Виньоло
87’
Диоп   Сауэр
86’
85’
Кеббаль   Саймон
81’
Иммобиле   Крассо
77’
Отавио
68’
Трапп
67’
Мунеци   Маркетти
67’
Иконе   Колиошо
67’
Гори   де Смет
Коррейя да Силва   Расселл-Роу
64’
Каманси   Виньоло
61’
54’
Кеббаль
2тайм
Перерыв
44’
Коппола
39’
  Мунеци
Металь
34’
Тулуза
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Сидибе, Гбоо, Идальго, Металь, Каманси, Диоп, Кассерес, Коррейя да Силва
Запасные: Гарондо, Виньоло, Кумбасса, Мчиндра, Бакуш, Восса, Расселл-Роу, Хауг, Сауэр
1тайм
Париж:
Трапп, Сангюи, Гори, Отавио, Коппола, Мбоу, Иконе, Мунеци, Ле-Мелу, Кеббаль, Иммобиле
Запасные: Колиошо, Крассо, Саймон, Нкамбадьо, де Смет, Маркетти, Жеббель, Лопес, Колодзейчак
Подробнее
Лига 1 Франция. 23 тур
21 февраля 20:05, Парк-де-Пренс
Логотип домашней команды
ПСЖ
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Мец
Матч окончен
88’
Цитаишвили   Мбала
78’
Туре   Квилитая
  Гонсалу Рамуш
77’
66’
Балло-Туре   Деменге
66’
Мишаль   Сарр
66’
Куао   Абуашвили
Барколя   Кварацхелия
64’
Ли Кан Ин   Витинья
63’
Дро Фернандес   Жоау Невеш
63’
Д. Дуэ   Мбайе
46’
2тайм
Перерыв
  Барколя
45’
+3’
45’
Траоре
31’
Гбамен
  Д. Дуэ
3’
ПСЖ
Сафонов, Люка Эрнандес, Бералдо, Забарный, Хакими, Дро Фернандес, Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Барколя, Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ
Запасные: Марин, Маркиньос, Мендеш, Витинья, Мбайе, Шевалье, Пачо, Кварацхелия, Жоау Невеш
1тайм
Мец:
Фишер, Балло-Туре, Йегбе, С. Сане, Куао, Гбамен, Траоре, Туре, Цитаишвили, Мишаль, Диалло
Запасные: Колен, Ба, Абуашвили, Сарр, Деменге, Мбула, Мунонго, Квилитая, Мбала
Подробнее

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Брест красавчики. Во втором тайме не сбавлять обороты
Кто-то писал, что Де Дзерби дутая личность. И Марсель тащил Гринвуд. Ну-ну, удачи тащить.
Ответ Алексей Елистратов
Кто-то писал, что Де Дзерби дутая личность. И Марсель тащил Гринвуд. Ну-ну, удачи тащить.
5:0 от ПСЖ
3:0 от Брюгге
0:3 от Ливера

Правильно сделали, что уволили
Ответ Saddam Huseyn
5:0 от ПСЖ 3:0 от Брюгге 0:3 от Ливера Правильно сделали, что уволили
Тен Хага за регулярные 5:0 и 7:0 не увольняли 3 года. А тут поражения ПСЖ и Ливеру. Ничего такого в этом нет.
Дуэ первый пошел
Львам предстоит очень непростой матч, будет сложно, но нужно постараться выжать максимум из матча
Ланс не хочет бороться за чемпионство)
Для ПСЖ должна быть легкая
Будет ли так играть эльзасцы в ЛК, сильно сомневаюсь
Ответ Iron Dragon
Будет ли так играть эльзасцы в ЛК, сильно сомневаюсь
В том сезоне в ЛК вообще все плюшевые, конкурентов нет
Сафонов за первый тайм успел прочитать свежий выпуск Le Parisien
ПСЖ Семака против Метца Пименова
Важно на ноль отстоять. Видно, что встал фундаментально. Главное не косячить и все шансы в этот раз быть прямым участником всех побед.
