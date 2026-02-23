Лапорта помыл трибуну шваброй перед матчем «Барсы» с «Леванте»: «Я так делал в армии»
Лапорта помыл трибуну перед матчем «Барсы».
Жоан Лапорта помог сотруднице клининговой службы убраться на «Камп Ноу».
Бывший президент «Барселоны», вновь баллотирующийся на этот пост, взял швабру и прошелся по трибуне, с которой собирался смотреть игру против «Леванте» (3:0).
«Раньше я делал это в армии», – сказал со смехом Лапорта.
Изображение: record.pt
Лапорта приготовил макароны членам своего предвыборного штаба в ресторане, где открыт официальный пункт сбора подписей за экс-президента «Барсы»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Record
10 комментариев
