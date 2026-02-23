«Вулвс» назвали «отвратительными» расистские высказывания в адрес Арокодаре в соцсетях. Форвард не забил пенальти в игре с «Пэлас»

В «Вулверхэмптоне» осудили расистские высказывания в адрес Толу Арокодаре.

«Вулверхэмптон » выступил с заявлением, назвав «отвратительными» расистские оскорбления в адрес нападающего Толу Арокодаре в социальных сетях после поражения от «Кристал Пэлас » (0:1).

Нигериец и пресс-служба клуба опубликовали скриншоты личных сообщений, полученных форвардом после воскресного матча АПЛ , в котором он не реализовал пенальти в первом тайме – его удар отразил вратарь.

«Мне до сих пор трудно поверить, что мы живем во времена, когда люди могут так свободно распространять расизм без каких-либо последствий. Этим людям не место в нашем виде спорта, и мы должны совместно добиваться наказания для каждого, кто порочит игру, кем бы он ни был», – написал Арокодаре в сторис.

«Расизму нет места – ни в футболе, ни в интернете, ни в обществе в целом. Мы самым решительным образом осуждаем это отвратительное и противоправное поведение.

Толу имеет нашу полную и безоговорочную поддержку. Ни один игрок не должен сталкиваться с такой ненавистью просто за то, что выполняет свою работу. Мы твердо стоим рядом с ним и со всеми футболистами, вынужденными терпеть подобные оскорбления от анонимных аккаунтов, действующих, по всей видимости, безнаказанно.

Клуб сообщил о публикациях соответствующим платформам и будет сотрудничать с Премьер-лигой и властями для установления виновных и принятия мер. Мы продолжим придерживаться политики нулевой терпимости к любым формам дискриминации», – говорится в заявлении «Вулверхэмптона».

