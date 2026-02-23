  • Спортс
Палладино об отмененном голе Хейлунда: «Он придерживал Хина, очевидный фол. Понимаю позицию «Наполи», но не вижу ошибки»

Палладино об отмененном голе «Наполи»: очевидный фол Хейлунда, не вижу ошибки.

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино отреагировал на критику судейства со стороны «Наполи».

В матче 26-го тура Серии А «Наполи» уступил со счетом 1:2. На 48-й минуте матча арбитр Даниэле Киффи отменил гол Мигеля Гуттьерреса из-за фола Расмуса Хейлунда в атаке.

После игры спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна раскритиковал судейство: «ВАР отменил пенальти, но не позвал судью к монитору при незасчитанном голе – это позор. Нам не нравится, когда нас выставляют идиотами».

«Наш игрок вступил с Хейлундом в единоборство, у него было преимущество. Он сказал мне, что его [Хейлунда] рука была отведена назад, и он его уронил. Думаю, это явный и очевидный фол, контакт был. Я понимаю позицию «Наполи», но не вижу здесь никакой ошибки. Мне кажется, совершенно очевидно, что Хина придержали.

Послушайте, это был хороший матч, я не хочу говорить об инцидентах. Это была настоящая битва, и мы очень счастливы», – сказал Палладино в интервью DAZN Italia.

