Нойнер и Шумахер включены в Зал славы немецкого спорта

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер и семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер включены в Зал славы немецкого спорта.

Кандидаты выбирались путем голосования болельщиков на сайте издания Bild.

«Не только их невероятные спортивные успехи, но и образцовое участие в жизни общества, сделали их одними из важнейших людей страны», – рассказал министр спорта Германии Томас де Мезьер.