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    Нойнер и Шумахер включены в Зал славы немецкого спорта

    Теги Михаэль Шумахер Магдалена Нойнер сборная Германии жен

    Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер и семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер включены в Зал славы немецкого спорта.

    Кандидаты выбирались путем голосования болельщиков на сайте издания Bild.

    «Не только их невероятные спортивные успехи, но и образцовое участие в жизни общества, сделали их одними из важнейших людей страны», – рассказал министр спорта Германии Томас де Мезьер.

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