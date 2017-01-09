Раньери признан лучшим тренером года по версии ФИФА
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.
На церемонии награждения в Цюрихе итальянцу был вручен приз в соответствующей номинации. Другими номинантами на эту награду были главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш.
Победитель определился в результате голосования среди тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.
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