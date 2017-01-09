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    Раньери признан лучшим тренером года по версии ФИФА

    Теги сборная Португалии Реал Мадрид рейтинги ФИФА Зинедин Зидан Клаудио Раньери Лестер Фернанду Сантуш

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.

    На церемонии награждения в Цюрихе итальянцу был вручен приз в соответствующей номинации. Другими номинантами на эту награду были главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш.

    Победитель определился в результате голосования среди тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.

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