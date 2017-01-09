Раньери признан лучшим тренером года по версии ФИФА

Главный тренер Клаудио Раньери был признан лучшим тренером года по версии .

На церемонии награждения в Цюрихе итальянцу был вручен приз в соответствующей номинации. Другими номинантами на эту награду были главный тренер Зинедин Зидан и наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Победитель определился в результате голосования среди тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.