Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло близок к переходу в .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», француз проходит в Санкт-Петербурге медобследование перед заключением контракта с «Зенитом». Если у игрока не будет выявлено никаких проблем со здоровьем, он подпишет контракт с «Зенитом» и отправится с петербургским клубом на первый сбор в ОАЭ. Молло не оказалось в составе «Крыльев», отправившихся на сбор в Турцию.

В нынешнем сезоне Молло принял участие в 12 матчах в премьер-лиге, отметившись пятью голами и тремя голевыми передачами. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

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