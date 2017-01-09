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    «Спорт-Экспресс»: Молло проходит медосмотр в «Зените»

    Теги Зенит Крылья Советов возможные трансферы Йоан Молло

    Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло близок к переходу в «Зенит».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», француз проходит в Санкт-Петербурге медобследование перед заключением контракта с «Зенитом». Если у игрока не будет выявлено никаких проблем со здоровьем, он подпишет контракт с «Зенитом» и отправится с петербургским клубом на первый сбор в ОАЭ. Молло не оказалось в составе «Крыльев», отправившихся на сбор в Турцию.

    В нынешнем сезоне Молло принял участие в 12 матчах в премьер-лиге, отметившись пятью голами и тремя голевыми передачами. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

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