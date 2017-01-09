Форвард Криштиану Роналду поделился эмоциями после получения приза лучшему игроку года по версии .

«Хочу поблагодарить всех тех, кто голосовал за меня: болельщиков, капитанов сборных и журналистов. Спасибо.

Я не в первый раз получаю награду ФИФА, но первый раз получаю приз The Best. В первую очередь, я хочу поблагодарить своих партнеров по «Реалу» и главного тренера нашей команды. Спасибо за все, что вы сделали для меня. Также хочу поблагодарить свою семью, моих братьев, маму, весь персонал клуба, который работал на все 100 процентов.

2016 год был лучшим в моей карьере. У меня были определенные сомнения, но трофеи говорят сами за себя. Я никогда не забуду минувший год. Очень счастлив, благодарю всех. Награда говорит сама за себя. Я очень счастлив.

Жаль, что игроки из «Барселоны» не находятся здесь вместе с нами, но их можно понять», – сказал Роналду.