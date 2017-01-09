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    КХЛ. «Куньлунь» примет московское «Динамо», ЦСКА против СКА и другие матчи

    Теги ЦСКА Локомотив Северсталь Лада СКА результаты Йокерит КХЛ Динамо Рига Медвешчак Динамо Куньлунь Ред Стар

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 5 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Куньлунь – Динамо Москва
    Дата проведения
    9 января, 14.30, «LeSports Center»
    Онлайн матча Видео
    Локомотив – Динамо Рига
    Дата проведения
    9 января, 19.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео
    ЦСКА – СКА
    Дата проведения
    9 января, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
    Онлайн матча Видео
    Йокерит – Лада
    Дата проведения
    9 января, 19.30, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео
    Медвешчак – Северсталь
    Дата проведения
    9 января, 21.00, «Дом Спортова»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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