КХЛ. «Куньлунь» примет московское «Динамо», ЦСКА против СКА и другие матчи
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 5 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 января, 14.30, «LeSports Center»
- Дата проведения
- 9 января, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 9 января, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 9 января, 19.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 9 января, 21.00, «Дом Спортова»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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