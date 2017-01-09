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    Аристид Бегю: «Проиграть сильнейшему – да. Проиграть мошеннику Логинову – нет!»

    Теги сборная России сборная Франции допинг Кубок IBU Александр Логинов Аристид Бегю

    Французский биатлонист Аристид Бегю выступил с заявлением в поддержку чистого спорта.

    «Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику – нет! EPO – стоп! Мы хотим чистый спорт», – написал Бегю.

    Напомним, что две последние гонки на Кубке IBU выиграл россиянин Александр Логинов, вернувшийся после дисквалификации за использование эритропоэтина (EPO). Бегю в этих гонках был восьмым и шестым.

     

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