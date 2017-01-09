Аристид Бегю: «Проиграть сильнейшему – да. Проиграть мошеннику Логинову – нет!»
Французский биатлонист Аристид Бегю выступил с заявлением в поддержку чистого спорта.
«Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику – нет! EPO – стоп! Мы хотим чистый спорт», – написал Бегю.
Напомним, что две последние гонки на Кубке IBU выиграл россиянин Александр Логинов, вернувшийся после дисквалификации за использование эритропоэтина (EPO). Бегю в этих гонках был восьмым и шестым.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.